Не только Донецкая область: стало известно, в каких областях объявят обязательную эвакуацию
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о подготовке к обязательной эвакуации из ряда регионов.
Об этом глава министерства сообщила во время эфира национального телемарафона.
Обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области.
Теперь обязательную эвакуацию планируют объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
– Харьковская, Запорожская, Николаевская области. Я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся, – рассказала вице-премьер.
По словам Ирины Верещук, в ходе обязательной эвакуации государство бесплатно обеспечивает транспортировку, проживание, питание и медицинские услуги. Она заверила, что людей обеспечат всем необходимым, “чтобы пережить зиму”.
Кроме того, жители регионов, где будут проводить эвакуацию, получат финансовую помощь.
— Если это обязательная эвакуация, 2 200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, используемого во время эвакуации. А также 2 тыс. грн на каждого взрослого человека, 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью, — подчеркнула Ирина Верещук.
Напомним, что война в Украине длиться уже 184-й день.