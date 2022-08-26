Август, 26 в 17:59

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о подготовке к обязательной эвакуации из ряда регионов.

Об этом глава министерства сообщила во время эфира национального телемарафона.

Обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области.

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Теперь обязательную эвакуацию планируют объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

– Харьковская, Запорожская, Николаевская области. Я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся, – рассказала вице-премьер.

По словам Ирины Верещук, в ходе обязательной эвакуации государство бесплатно обеспечивает транспортировку, проживание, питание и медицинские услуги. Она заверила, что людей обеспечат всем необходимым, “чтобы пережить зиму”.

Кроме того, жители регионов, где будут проводить эвакуацию, получат финансовую помощь.

— Если это обязательная эвакуация, 2 200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, используемого во время эвакуации. А также 2 тыс. грн на каждого взрослого человека, 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью, — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, что война в Украине длиться уже 184-й день.