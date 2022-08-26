Август, 26 в 13:34

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты уже фактически подготовили филармонию для проведения судилища над азовцами.

Об этом он сказал в эфире Фактов ICTV в пятницу, 26 августа.

– Вчера вокруг филармонии убрали последние леса, ремонт внешней части, фактически – здание готово. Уже четвертые сутки на сегодня весь квартал, где находится филармония, закрыт. Запрещен проезд-проход. Охраняется российскими военными. То есть мы видим, что все в целом готово, вопрос только во времени и намерениях, – утверждает Андрющенко.

Он предположил, что условно судилище можно провести в тот же день, когда оно будет анонсировано, что затрудняет выяснение точной даты.

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– Она не озвучивается даже внутри. Ситуация схожа с той, что и с псевдореферендумом. Впечатление такое, что решение почти принято, но пока что они его переносят в зависимости от других факторов. Мы наблюдаем и надеемся, что дело до этого преступления РФ все же не дойдет, – сказал советник.

Андрющенко высказал уверенность, что широкая огласка происходящего должна повлиять на судилище, ведь Россия все делает с оглядкой на международную арену. Речь, по его словам, идет не только о наших партнерах, таких как Британия, США, большая часть стран Европы, но и о Турции, Иране, Индии. Таким образом, РФ вынуждена считаться с международной обстановкой, как бы они это ни отрицали.

– Мы искренне надеемся, что огласка повлияет и отменит эти намерения о проведении судилища. А во-вторых, нельзя закрывать глаза на концентрационные лагеря, которые можно называть фильтрационными. Она может помочь не только нашим героическим защитникам, которые находятся в плену в той же Еленовке, но и тысячам мариупольцев, которые находятся в фильтрационных лагерях, – сообщил советник.

По данным Петра Андрющенко, фильтрацию не прошли по меньшей мере 10 тыс. мариупольцев. Они находятся в лагерях по Донецкой области – это Безымянное, Еленовка, Донецк, Макеевка.

Фото: полк Азов