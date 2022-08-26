Август, 26 в 9:07

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опроверг основные фейки о повышении коммунальных тарифов.

Так, они отметили, что информация о повышении осенью тарифов на тепло для населения не соответствует действительности.

– Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2479-IX от 29.07.2022 года, которым предусмотрено установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения, – говорят в ЦПД.

Кроме того, фейком являются слухи, что установленный мораторий действует лишь до конца года, а затем граждане вынуждены будут “заплатить за все месяцы”.

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Эксперты утверждают, что законом введен мораторий в течение действия военного положения в Украине и еще шесть месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, и запрещается повышение тарифов для населения.

Также очередным фейком является информация, что мораторий не распространяется на платежи за поставку газа.

— Кроме запрета на повышение тарифов за услуги на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой, мораторий действует также на услуги по распределению природного газа, — добавили в ЦПД.

Напомним, что в июле Верховная Рада приняла законопроект №7427 об установлении моратория на повышение тарифов на тепло для населения