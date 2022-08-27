Август, 27 в 14:52

Житель города Сумы, 85-летний Николай Иванович, продал недвижимость и передал $35 тыс. (около 1,4 млн грн) на помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил Общественный фонд Сумы, которому мужчина передал средства, чтобы им нашли достойное назначение.

– Второй день наша команда пытается принять этот факт. Наверное, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях, – отмечают в фонде.

Средства потратят на отдельную целевую закупку для ВСУ. В настоящее время фонд ведет консультации с военными, чтобы выяснить их актуальные потребности.

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Отметим, что Николай Иванович всю жизнь прожил в Сумах, 46 лет проработал на заводе имени Фрунзе.

Мужчина решил продать квартиру и дачный участок, чтобы помочь украинским защитникам во время войны с РФ и внести свой вклад в победу Украины.

Получив средства от продажи недвижимости, он попросил племянницу найти волонтерский фонд, который собирает средства на нужды Вооруженных сил.

По словам Николая Ивановича, ему эти средства не нужны, поскольку пенсии на жизнь вполне хватает.