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Факты / Украина / Общество

Оккупанты обещают родителям по 10 тыс. рублей за обучение детей по российским программам

Юля Захарченко, редактор ленты
Оккупанты обещают родителям по 10 тыс. рублей за обучение детей по российским программам
Фото: Pixabay

В Херсонской области российские оккупанты обещают родителям, согласившимся отдать своих детей в школы, временно находящиеся под контролем властей РФ, выплатить по 10 тыс. рублей.

По данным Херсонской ОВА, периодически захватчики угрожают украинским родителям штрафами, конфискацией имущества и лишением родительских прав за отказ отдавать своих детей на обучение по российским программам.

В сообщении говорится, что во всех школах на территории временно оккупированной Херсонской области россияне планируют поставить военизированную охрану.

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По последней информации, ситуация в Херсонской области остается критической, поскольку продолжаются активные боевые действия. Россияне повредили или разрушили в регионе более 2,6 тыс. гражданских объектов, в частности, медицинские учреждения, детские сады, школы, административные здания и другие.

Самая сложная ситуация остается в Каховском и Бериславском районах. Из-за постоянных боевых действий многие села находятся на грани уничтожения, в некоторых из них нет воды и света более шести месяцев.

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Источник: Херсонская ОВА

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