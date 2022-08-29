Оккупанты обещают родителям по 10 тыс. рублей за обучение детей по российским программам

Август, 28 в 21:34

В Херсонской области российские оккупанты обещают родителям, согласившимся отдать своих детей в школы, временно находящиеся под контролем властей РФ, выплатить по 10 тыс. рублей.

По данным Херсонской ОВА, периодически захватчики угрожают украинским родителям штрафами, конфискацией имущества и лишением родительских прав за отказ отдавать своих детей на обучение по российским программам.

В сообщении говорится, что во всех школах на территории временно оккупированной Херсонской области россияне планируют поставить военизированную охрану.

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По последней информации, ситуация в Херсонской области остается критической, поскольку продолжаются активные боевые действия. Россияне повредили или разрушили в регионе более 2,6 тыс. гражданских объектов, в частности, медицинские учреждения, детские сады, школы, административные здания и другие.

Самая сложная ситуация остается в Каховском и Бериславском районах. Из-за постоянных боевых действий многие села находятся на грани уничтожения, в некоторых из них нет воды и света более шести месяцев.

Источник: Херсонская ОВА