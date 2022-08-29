Зеленский удостоил госнаград Богуцкого, Усика, Притулу, Верещук и Хлывнюка

Август, 28 в 23:28

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил государственных наград некоторых украинских спортсменов, чиновников, художников, работников СМИ, волонтеров, общественных деятелей, преподавателей и сотрудников предприятий, работавших в районах боевых действий или пострадавших в результате них.

Текст указа О награждении государственными наградами по случаю Дня Независимости Украины №593/2022 был опубликован на сайте президента 23 августа.

Кого наградили

директора-президента Международной коммерческой телерадиокомпании (ICTV) Александра Богуцкого – орденом князя Ярослава Мудрого V степени;

военного корреспондента общества Международная коммерческая телерадиокомпания (ICTV) Олега Корниенко – орденом За мужество III степени;

собственного корреспондента программы Факты общества Международная коммерческая телерадиокомпания (ICTV) Татьяну Доцяк – орденом княгини Ольги III степени;

чемпиона мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика – орденом За заслуги I степени;

волонтера, основателя благотворительного фонда Сергея Притулу – орденом За заслуги II степени;

министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук – орденом За заслуги III степени;

артиста и певца Андрея Данилко – орденом За заслуги III степени;

актера Евгения Кошевого – орденом За заслуги III степени;

министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова – орденом За заслуги III степени;

министра здравоохранения Виктора Ляшко – орденом За заслуги III степени;

министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского – орденом За заслуги III степени;

министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова – орденом За заслуги III степени.

главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко – орденом Богдана Хмельницкого III степени;

вокалиста украинской группы Танок на майдані Конґо Олега Михайлюту – орденом За мужество III степени;

вокалиста группы Бумбокс Андрея Хливнюка – орденом За мужество III степени;

главу благотворительного фонда Повернись живими Тараса Чмута — медалью Защитник Отечества.

Наградами отмечены и другие. В частности, 12 человек удостоены ордена За заслуги III степени посмертно.

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Согласно указу, все они награждены за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства.