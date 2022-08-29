Зеленский удостоил госнаград Богуцкого, Усика, Притулу, Верещук и Хлывнюка
Президент Украины Владимир Зеленский удостоил государственных наград некоторых украинских спортсменов, чиновников, художников, работников СМИ, волонтеров, общественных деятелей, преподавателей и сотрудников предприятий, работавших в районах боевых действий или пострадавших в результате них.
Текст указа О награждении государственными наградами по случаю Дня Независимости Украины №593/2022 был опубликован на сайте президента 23 августа.
Кого наградили
- директора-президента Международной коммерческой телерадиокомпании (ICTV) Александра Богуцкого – орденом князя Ярослава Мудрого V степени;
- военного корреспондента общества Международная коммерческая телерадиокомпания (ICTV) Олега Корниенко – орденом За мужество III степени;
- собственного корреспондента программы Факты общества Международная коммерческая телерадиокомпания (ICTV) Татьяну Доцяк – орденом княгини Ольги III степени;
- чемпиона мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика – орденом За заслуги I степени;
- волонтера, основателя благотворительного фонда Сергея Притулу – орденом За заслуги II степени;
- министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук – орденом За заслуги III степени;
- артиста и певца Андрея Данилко – орденом За заслуги III степени;
- актера Евгения Кошевого – орденом За заслуги III степени;
- министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова – орденом За заслуги III степени;
- министра здравоохранения Виктора Ляшко – орденом За заслуги III степени;
- министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского – орденом За заслуги III степени;
- министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова – орденом За заслуги III степени.
- главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко – орденом Богдана Хмельницкого III степени;
- вокалиста украинской группы Танок на майдані Конґо Олега Михайлюту – орденом За мужество III степени;
- вокалиста группы Бумбокс Андрея Хливнюка – орденом За мужество III степени;
- главу благотворительного фонда Повернись живими Тараса Чмута — медалью Защитник Отечества.
Наградами отмечены и другие. В частности, 12 человек удостоены ордена За заслуги III степени посмертно.
Согласно указу, все они награждены за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства.