Август, 28 в 18:50

Подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продвигаться по всему фронту, но все без успеха.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российская армия продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

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На Харьковском направлении противник пытался наступать неподалеку от Светличного, однако ВСУ помешали этой попытке. Оккупанты отступили.

На Славянском направлении российские подразделения штурмом пытались продвинуться в районе Богородичного, но понеся потери, отошли.

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины отбили наступление врага возле Веселой Долины.

На Авдеевском направлении захватчики попытались наступать в районе Первомайского, но понесли потери и отошли.

На Новопавловском направлении противник также пытался улучшить свое тактическое положение недалеко от Павловки, но успеха не имел.

Также в Генштабе подчеркнули, что на некоторых направлениях у врага ощутимые потери в живой силе.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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