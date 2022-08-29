Август, 29 в 18:00

В Офисе президента Украины подготовили справку о выплатах гражданам, пострадавшим или потерявшим родных во время развязанной РФ полномасштабной войны.

Как сообщили в пресс-службе ОПУ, документ удалось наработать при поддержке проекта Совета Европы Дальнейшее развитие социальных прав человека в Украине.

Справка содержит подробную информацию о выплатах и гарантиях для украинцев, пострадавших при исполнении служебных, трудовых, профессиональных обязанностей, а также для членов их семей.

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В документе определены следующие категории пострадавших:

военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, полицейские, участвующие в боевых действиях во время военного положения;

работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

лица, пострадавшие в период АТО, ООС, военного положения;

дети, пострадавшие в результате военных действий;

работники (в частности, речь идет о выплатах пострадавшим на производстве);

медики;

журналисты;

волонтеры;

служащие;

гражданские лица (не работники и не служащие).

– В справке содержится информация для разных категорий пострадавших из-за войны: от военнослужащих, служащих, которые получили травмы, ранения на передовой, и их семей, до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок, — отметили в ОПУ.

Для каждой категории граждан приведены виды и суммы выплат вознаграждения или денежной помощи. Есть информация, куда нужно обращаться за получением выплат, а также перечень необходимых документов для этого.

Есть и ссылка на нормативно-правовые акты, на основании которых украинцы могут получать тот или иной вид помощи.

В Офисе президента заверили, что информация будет постоянно обновляться после внесения изменений в законодательство Украины.