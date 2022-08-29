Категории граждан и суммы: в ОПУ подготовили справку о выплатах пострадавшим во время войны
В Офисе президента Украины подготовили справку о выплатах гражданам, пострадавшим или потерявшим родных во время развязанной РФ полномасштабной войны.
Как сообщили в пресс-службе ОПУ, документ удалось наработать при поддержке проекта Совета Европы Дальнейшее развитие социальных прав человека в Украине.
Справка содержит подробную информацию о выплатах и гарантиях для украинцев, пострадавших при исполнении служебных, трудовых, профессиональных обязанностей, а также для членов их семей.
В документе определены следующие категории пострадавших:
- военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, полицейские, участвующие в боевых действиях во время военного положения;
- работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
- лица, пострадавшие в период АТО, ООС, военного положения;
- дети, пострадавшие в результате военных действий;
- работники (в частности, речь идет о выплатах пострадавшим на производстве);
- медики;
- журналисты;
- волонтеры;
- служащие;
- гражданские лица (не работники и не служащие).
– В справке содержится информация для разных категорий пострадавших из-за войны: от военнослужащих, служащих, которые получили травмы, ранения на передовой, и их семей, до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок, — отметили в ОПУ.
Для каждой категории граждан приведены виды и суммы выплат вознаграждения или денежной помощи. Есть информация, куда нужно обращаться за получением выплат, а также перечень необходимых документов для этого.
Есть и ссылка на нормативно-правовые акты, на основании которых украинцы могут получать тот или иной вид помощи.
В Офисе президента заверили, что информация будет постоянно обновляться после внесения изменений в законодательство Украины.