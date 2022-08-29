Август, 29 в 18:50

В Полтавской области с 1 сентября увеличили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщила Полтавская областная военная администрация. Так, с четверга, 1 сентября, он начинается с 22:00 и продлится до 05:00.

Совет обороны области принял соответствующее решение после очередных консультаций с правоохранителями и военными.

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— Продолжительность комендантского часа была рассмотрена по инициативе правоохранительных органов, которые обратили внимание на увеличение количества правонарушений в вечернее время. Для обеспечения безопасности населения время начала комендантского часа в области перенесли часом раньше, — отметили в ОВА.

Напомним, что комендантский час в Полтавской области был введен с начала полномасштабного вторжения России на территории Украины – с 24 февраля.

А последний раз продолжительность комендантского часа на Полтавщине меняли 28 июля. Он действовал с 23:00 до 5:00.