Обязательная эвакуация в Харьковской области: кого может касаться и какие есть основания

Август, 29 в 17:53

В случае обязательной эвакуации из Харьковской области принятое решение в первую очередь будет касаться жителей Харьковского и Чугуевского районов. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

– Мы работаем по плановому режиму. Это не только Золочевский, но и Старый Дергачевский район (сейчас Харьковский). Пока это Чугуевский район.

По его словам, обязательной эвакуации будут подлежать более 350 тыс. мирных жителей. Речь идет обо всех линиях прифронтовых сел на территории Харьковской области.

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— Если будет принудительная эвакуация или просто эвакуация при необходимости, то это примерно 350 тыс. человек, в частности, Золочевская община.

Глава Харьковской ОВА объяснил, какие есть основания для эвакуации: риск попадания населенного пункта в окружение или оккупацию, проведение боевых действий, возможное поражение критической инфраструктуры зимой во время низких температур, невозможность поставки теплоносителя в дома.