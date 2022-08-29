Август, 29 в 16:57

С началом полномасштабной войны в Украине, правительством Канады была введена новая программа по получению визы – CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel).

Программа предусматривает предоставление украинцам и членам их семей удлиненный статус временного резидента и позволяет им работать, учиться и находиться в Канаде до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой.

Как украинцам получить визу в Канаду 2022 — далее в материале Фактов ICTV.

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Какие визы в Канаду предусмотрены для украинцев

В общем, чтобы украинцам попасть в Канаду, необходимо оформить одну из виз:

туристическая;

гостевая;

бизнес;

CUAET.

Что касается первых двух, то они ничем не отличаются. На английском они обе записаны как Visitor Visa.

Например, если друзья или родственники приглашают вас к себе в Канаду, то на бумагах это указывается как гостевая виза.

В случае путешествия украинцев в Канаду без приглашения родственников или друзей виза условная обозначается как туристическая.

Бизнес-визу оформляют, чтобы успешно вести дела с иностранными партнерами. Она также необходима для посещения страны с целью деловых переговоров, для подписания контрактов и присутствия на конференциях.

Для этих трех виз нужен одинаковый пакет документов, кроме того, процесс оформления визы тоже почти не отличается.

Конечно, визовый центр Канады может требовать и дополнительные документы, однако все это решается в индивидуальном порядке.

Сейчас самое выгодное предложение для украинцев — воспользоваться программой CUAET.

Дело в том, что украинцам для въезда в Канаду сегодня по-прежнему необходимо оформить визу. Разница заключается в том, что сейчас программа CUAET дает возможность получить ее по упрощенной процедуре.

Также на получение визы в Канаду сейчас уходит значительно меньше времени.

Кто может получить визу

Подавать заявления на получение визы в Канаду могут:

Граждане Украины.

Члены семей граждан Украины (любой национальности)

Члены семьи — это:

супруг/супруга или партнер в гражданском браке гражданина Украины;

ребенок на содержании;

ребенок на иждивении супруга/супруги или партнера в гражданском браке;

ребенок на иждивении их ребенка на иждивении.

По программе CUAET украинцы могут быстро получить:

гостевую визу (visitor visa): она дает право находиться в Канаде в течение трех лет вместо стандартного 6-месячного разрешения, как было раньше;

(visitor visa): она дает право находиться в Канаде в течение трех лет вместо стандартного 6-месячного разрешения, как было раньше; разрешение на работу в Канаде (заявку можно подавать вместе с заявлением на получение визы или же отдельно): она предоставляет возможность найти работу в стране в сжатые сроки.

Как оформить визу в Канаду

Первое, что нужно сделать — заполненить анкету на сайте Government of Canada.

Этот сайт доступен на украинском языке, поэтому вам нужно просто следовать за подсказками на экране.

Далее ваше заявление передается в визовый центр Канады, где его обрабатывают. Если у работников центра возникнут дополнительные вопросы, с вами обязательно свяжутся.

Если вашу заявку согласуют, вам пришлют письмо с вашими дальнейшими действиями для получения визы.

Вам обязательно нужно будет прислать документы и записаться на биометрию. Стоит отметить, что биометрия (отпечатки пальцев и фото) по-прежнему — обязательное требование для граждан в возрасте от 18 лет до 60 лет.

Подается она после согласования канадской стороной документов для оформления визы, по предварительной электронной записи в визовых центрах Канады VFS global и/или в консульствах Канады.

Стоит отметить, что оформление визы и участие в программе CUAET является бесплатным для украинцев.

Какие документы нужны для оформления визы в Канаду

Чтобы подать заявление на получение визы нужно собрать следующие документы:

все действующие загранпаспорта, копии страниц, где есть пометки;

украинский паспорт, все страницы, где есть отметки;

копия свидетельства о браке/разводе, рождении детей.

Опционально:

если вы работаете на компанию: справка о зарплате за последние 6 месяцев;

если вы частный предприниматель: выписка из гос. реестра, налоговая декларация за последний год или квартал текущего года, квитанция №2;

выписка по счету за последние 6 месяцев;

Для несовершеннолетних детей:

загранпаспорт, все страницы, где есть отметки;

свидетельство о рождении;

разрешение от отца или матери на выезд ребенка (если один из родителей не подается вместе с ребенком);

фото – 3,5 на 4,5 см, 80% лица, белый фон, в электронном варианте.

На что могут рассчитывать украинцы в Канаде

Украинцы могут рассчитывать на бесплатное начальное и среднее образование, а также медицинское обеспечение. Это касается тех, кто прибывает в рамках программы CUAET.

Также беженцам из Украины правительство страны оказывает финансовую единовременную помощь. Сумма составляет 3000 канадских долларов на одного взрослого (около 85 тыс. грн) и 1500 канадских долларов (42 600 грн) на ребенка.

Кроме того, для всех украинцев и членов их семей: