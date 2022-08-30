Август, 30 в 13:30

Погода в сентябре 2022 в Украине будет сравнительно теплой — максимальная температура днем ​​будет от +18°C до +23°C. Однако ближе к середине осени, октябрь будет становиться все холоднее.

— Сентябрь начнется в Украине свежей погодой, днем ​​станет холоднее до +18°C, +23°C. На Юге и Востоке до +23°C, +27°C. Ночью вероятно даже +8°C, +12°C. Можно начинать искать в шкафу легкие одеяла и более длинные пижамы, — считает синоптик Наталья Диденко.

В четверг, 1 сентября, ожидаются дожди в западных областях Украины, а в других регионах будет солнечно. Температура воздуха местами будет достигать от +18°C до +27°C.

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В пятницу, 2 сентября, будет солнечно целый день, погода будет без осадков. Температура будет держаться от +19°C до +24°C.

В субботу, 3 сентября, будет периодически капать дождь на всей территории Украины, будут небольшие осадки. В этот день станет холоднее, столбики термометров будут достигать +17°C до +23°C.

В воскресенье, 4 сентября, будет облачный день, однако обойдется без дождей. Максимальная температура будет днем ​​до +22°C, но к вечеру уменьшится до +13°C.

В понедельник, 5 сентября, начнется ливень почти на всей территории Украины, но погода будет оставаться теплой. Столбики термометров будут держаться от +13°C до +19°C.