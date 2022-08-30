Август, 30 в 11:29

Уже с 1 сентября украинские школьники снова вернутся за парты. Но офлайн-обучение начнется только в тех школах, где есть укрытия.

Однако их надо подготовить должным образом. Так, в укрытиях должна быть вентиляция, запасы воды, уборные, запасные выходы.

Администрация школы должна позаботиться о том, чтобы для учителей и учеников провели тренировки, как следует действовать при воздушной тревоге.

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На что обратить внимание родителям

Прежде всего нужно выстроить коммуникацию с учителем, чтобы знать, где находится ребенок. Для постоянной связи у школьника также должен быть смартфон или детские смарт-часы.

В рюкзак нужно положить:

бутылку воды;

батончики, сухофрукты или орехи;

записку с фамилией, именем и отчеством ребенка, датой рождения, адресом проживания и контактами родителей.

Также родители должны помочь школьникам начать учебный год. Стоит поддерживать ребенка, интересоваться, как проходят занятия.

Можно попытаться составить успокаивающий плейлист или записать аудиосообщение, которое ребенок сможет слушать, когда волнуется.