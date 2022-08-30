Август, 30 в 11:45

С 1 сентября 2022 года в Украине начнет действовать услуга єВідрядження на портале Дія.

Благодаря ей украинские мужчины-предприниматели смогут выезжать за границу на семь дней в рабочие командировки.

Чтобы выехать, мужчины должны выполнить определенные условия и иметь статус ФОПа или юрлица. Однако из главных условий — внесение залога в размере 200 тыс. грн.

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Что будет, если мужчина уедет в командировку и не вернется через семь дней — узнавали Факты ICTV.

Мужчина не вернулся в Украину через семь дней — что предусмотрено

Условия єВідрядження достаточно просты — нужно собрать необходимые документы и отчетности, заплатить залог и подать заяву на выезд за границу.

Выехать можно не более чем на семь дней.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, предварительно предприниматель будет вносить 200 тыс. грн залога на собственный эскроу-счет в Ощадбанке.

Эти деньги ему вернут после того, как лицо, побывавшее в командировке, вернется в Украину.

Если же мужчина все-таки уехал и не вернулся, 200 тыс. грн предпринимателю уже не вернут.

— В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а уже действующие будут упразднены, — отметила Свириденко.

Об уголовной ответственности за невозврат пока речь не идет.

— Что касается в целом выезда за рубеж — будь то командировка или не командировка, то в Украине ответственность за невозвращение не предусмотрена. Кроме того, ни одним законом Украины не предусмотрен запрет на выезд, — говорит юрист Ростислав Кравец.

Юрист добавляет, что и запретить вернуться в Украину, то есть не пустить мужчину обратно, не имеют права.

— Кроме того, єВідрядження не предполагает никаких форс-мажорных обстоятельств. Ведь за границей человек может заболеть, попасть в больницу и физически не сможет вернуться через семь дней, — добавляет юрист.

Таким образом, никакой уголовной или иной ответственности за невозвращение через семь дней после выезда не предусмотрено.