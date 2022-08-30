Август, 30 в 11:09

Первый урок нового учебного года будут транслироваться в прямом эфире общенационального телемарафона.

Его покажут 1 сентября 2022 в 9.00. Всеукраинский урок Возвращаюсь к обучению посвящен началу нового учебного года.

В нем примут участие известные украинцы, среди которых певица Тина Кароль, известный шеф-повар Евгений Клопотенко, лидер группы Антитела Тарас Тополя, телеведущий Александр Педан и министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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Организаторами первого урока нового учебного года выступили Министерство образования и науки, Институт модернизации содержания образования и Ассоциация инновационного и цифрового образования в партнерстве с Гете-Институтом ФРГ.

Обучение в школах Украины с 1 сентября 2022 будет проходить в соответствии с реалиями военного положения.

Главным условием для того, чтобы школьники вернулись за парты, является наличие надлежащим образом обустроенного укрытия, где смогут находиться дети и учителя во время воздушных тревог.

Как узнать, есть ли в школе укрытие, и можно ли выбрать формат обучения — читайте в нашем материале.