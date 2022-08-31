Август, 31 в 13:48

В Минсоцполитики сообщили, что в рамках меморандума с Международной организацией Red Rose CPS был передан первый список заявлений на выплату денежной помощи.

Эти заявления были поданы через социальную платформу єДопомога.

Какую помощь оказывает Red Rose CPS и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

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О помощи и проекте Red Rose CPS

Минсоцполитики совместно с организацией Red Rose CPS реализуют пилотный проект по финансовой поддержке уязвимых категорий ВПЛ.

На пилотной стадии помощь окажут ориентировочно 40 тыс. человек, а именно:

внутренне перемещенным лицам;

пенсионерам;

лицам с инвалидностью.

Размер пособия – 2 тыс. грн на каждого члена семьи. Срок оказания помощи — ежемесячно в течение трех месяцев с потенциальным продолжением.

Выплаты будут осуществлять через Money Gram уполномоченные банки, которых определит сама организация.

— В рамках проекта передано 40 тыс. заявлений относительно 48 270 человек. Все заявления успешно прошли верификацию, а указанные категории подтверждены, — сообщила министр социальной политики Украины.

Как получить помощь

Чтобы получить денежные выплаты от Red Rose CPS, необходимо заполнить соответствующую заявку на портале єДопомога в разделе Международная помощь.

После подачи заявки, Минсоцполитики проводит верификацию ваших данных, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о вас.

Решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимается Red Rose CPS.

Стоит отметить, что приоритетными являются уязвимые группы людей, в частности, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают детей, малообеспеченные семьи.

После отправки заявки вы сможете проверить ее статус.