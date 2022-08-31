Почти две трети родителей против очного обучения детей в школе – опрос

Август, 31 в 15:58

Перед 1 сентября 59% украинцев, имеющих детей 6-17 лет, заявили, что готовы отправить ребенка только на дистанционное обучение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gradus Research.

В то же время 26% родителей хотят, чтобы их дети учились за партами.

По данным опроса, только 4% жителей Востока страны и 2% внешних мигрантов не собираются отдавать детей в украинскую школу, выбирая обучение за границей.

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Вполне прогнозируемо, жители западных регионов чаще других готовы отдавать своих детей на очное обучение (37% против 26%), а жители северных областей чаще выбирают дистанционку (77% против 59%).

Родители, избравшие очное обучение, среди основных причин называют потребность в живом общении со сверстниками (72%) и учителями (70%), а еще – низкое качество дистанционного образования (59%).

Выбравшие дистанционную форму обучения чаще всего называют отсутствие обустроенных укрытий (59%), волнение за ребенка (48%) и неуверенность в готовности учителей к возможным кризисным ситуациям (26%).

Кстати, большинство родителей, которые сейчас не готовы отправить детей на очное обучение, отмечают, что сделают это при условии окончания войны (59%).

Исследовательская компания Gradus Research провела опрос методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении при финансовой поддержке ЕС и в партнерстве с Центром экономического восстановления.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

Период проведения исследования: седьмая волна – 12-15 августа. Размер выборки – 2 005 респондентов.

В Киевской области 86% учебных заведений начнут свою работу в очном или смешанном формате, а в 14% образовательных учреждений дети будут учиться исключительно дистанционно.

Источник: Gradus Research