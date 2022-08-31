Август, 31 в 16:30

С 1 сентября в Украине начинается новый учебный год. Однако родителям и детям нужно подготовиться к тому, что обучение будет проходить в условиях войны.

Также определенные изменения ждут украинцев за границей, в частности беженцев в Польше.

Что еще изменится в Украине с 1 сентября и в течение месяца — читайте в материале.

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Начало учебного года

С 1 сентября украинские школьники снова вернутся за парты. Но офлайн-обучение начнется только в тех школах, где есть укрытия.

Согласно рекомендациям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, они должны располагаться от учебного заведения на расстоянии до 100 м.

О наличии укрытий и готовности школы к очному обучению в условиях войны родителям должны сообщить в администрации школы.

Учебные заведения не имеют права проводить обучение в очном формате, если не получили заключение от специальной комиссии, что они могут гарантировать безопасность детей.

Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2022 года, будут решать областные военные администрации и учредители учебных заведений. Все будет зависеть от ситуации безопасности в каждом отдельном населенном пункте.

Но в новом учебном году будет несколько моделей образовательного процесса, в том числе очное, дистанционное (онлайн) и смешанное обучение. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, родители смогут самостоятельно выбирать формат обучения.

Школьников, которые все-таки вернутся за парты с 1 сентября, советуют подготовить к учебе. В частности, родителям рекомендуют положить в рюкзак:

бутылку воды;

батончики, сухофрукты или орехи;

записку с фамилией, именем и отчеством ребенка, датой рождения, адресом проживания и контактами родителей;

телефон;

зарядное устройство;

индивидуальное лекарство;

комплект сменного белья и одежды;

любимую игрушку или вещь.

Что касается обучения в университетах, то в этом году каждое заведение высшего образования будет принимать решение о начале учебного года самостоятельно.

Прежде всего, это зависит от региона и ситуации с безопасностью. Между тем МОН рекомендовало для студентов первого курса колледжей и других учреждений профессионального предвысшего образования обучение начать уже с 15 августа.

Для студентов первых курсов рекомендуется начать обучение с 15 сентября, но не позднее 1 октября. А для студентов образования первого курса магистратуры – ориентировочно с 1 октября 2022 года.

Выезд мужчин за границу

Пока в Украине действует военное положение, выезд за границу для мужчин 18-60 лет запрещен. Но для некоторых категорий все же есть исключения.

Так, с 1 сентября 2022 года украинские мужчины-предприниматели смогут выезжать за границу в краткосрочные командировки на семь дней.

Воспользоваться такой услугой смогут ФЛП и юридические лица частной формы собственности. Но выехать смогут только те предприниматели, которые:

имеют среднюю заработную плату в компании не менее 20 тыс. грн;

подали налоговую отчетность;

не имеют задолженности по единому взносу на государственное социальное страхование;

имеют количество застрахованных за последний месяц отчетного квартала не менее 10 человек;

внесли гарантированный платеж в размере 200 тыс. грн.

Гарантированный платеж (залог) вернется после того, как предприниматель приедет из командировки в Украину.

Все подробности, как предпринимателю выехать за границу на семь дней во время военного положения, можно прочитать в нашем материале.

Коммунальные тарифы

С 1 сентября коммунальные тарифы в Украине не изменятся. Клиенты Нафтогаза, который выполняет роль поставщика последней надежды, продолжат платить за газ 7,96 грн за куб. м.

За свет в сентябре украинцы будут платить так же, как в августе. Потребители, использующие за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество 1,44 грн.

Для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

Напомним, согласно принятому в июле закону, в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после его окончания тарифы на распределение газа, отопление и горячую воду не будут повышаться.

Новые правила пересечения границы с Польшей

С 1 сентября заработают изменения в организации движения транспорта на границе с Польшей. Это пилотный проект, который продлится до 30 ноября 2022 года. Его цель – минимизировать очереди.

Как сообщили в Государственной таможенной службе, Украина и Польша договорились, что с 1 сентября движение автомобилей весом до 7,5 тонн будет происходить через следующие пункты пропуска:

Устилуг — Зосин;

Грушев — Будомеж;

Смельница – Кросценко;

Угринов — Долгобычев.

Грузовики весом более 7,5 тонн смогут пересекать границу через такие пункты пропуска, как Рава-Русская — Хребенное, Краковец — Корчова, Шегини — Медика, Ягодин — Дорогуск.

Правила грузовых перевозок с Молдовой

С 1 сентября украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам. Разрешения на международные грузовые перевозки отменены.

После подписания так называемого транспортного безвиза со странами ЕС Молдова оставалась единственным государством на наших границах, с которым не был полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков.

Но, учитывая большой объем грузов, который сейчас идет в сторону Молдовы, упрощенные правила снимут риск остановки движения нашего экспорта.

Однако в Мининфраструктуры отметили, что разрешительный режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок и для перевозок в третьи страны или из них.

Старт масштабной приватизации

С сентября в Украине возобновят приватизацию предприятий государственной собственности. Она была приостановлена ​​в период военного положения, но ее разблокировали.

В Минэкономики сообщили, что приватизация будет проходить на упрощенных условиях. Частные предприниматели смогут выкупить целостные имущественные комплексы.

Также будут расти гарантийные взносы, а оплата за актив будет производиться до заключения договора купли-продажи. Процесс приватизации от объявления аукциона до подписания договора будет занимать не более двух месяцев.

Если в аукционе зарегистрирован только один участник, он сможет выкупить объект по предложенной им цене, но не ниже стартовой.

Помощь агропроизводителям

С 1 сентября в Государственном аграрном реестре начнется прием заявок в рамках двух программ помощи малым агропроизводителям на общую сумму более 1,5 млрд грн.

Первая – это выплата на гектар в размере 3 100 грн на 1 га (максимальный размер – до 120 га). Вторая – помощь тем, кто содержит от трех до 100 коров (выплата – 5 300 грн на корову).

Ограничений для регистрации нет. Поддержку могут получить производители сельхозпродукции независимо от размера, организационно-правовой формы или направлений деятельности.

Единственное и обязательное условие – земельные участки и поголовье должны быть официально зарегистрированы. Подробную информацию о том, как подать заявку, можно найти по ссылке.

Камеры наблюдения в обменниках

С 1 сентября во всех пунктах обмена должны быть камеры наблюдения.

Согласно решению Нацбанка, все небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, которые торгуют валютой, обязаны установить системы технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов.

Работа заведений общественного питания в Киеве

В столице с 1 сентября заведения общественного питания смогут работать не позже, чем до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Как известно, в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно соблюдать, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и не подвергать себя опасности.

Работа на стройплощадках во время воздушной тревоги

С 1 сентября все работы на строительных площадках столицы во время воздушной тревоги будут прекращать. Совет обороны Киева принял соответствующее решение, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и перейти в укрытие.

Кроме того, много жалоб поступает от жителей относительно громких звуков со стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение.

Новые правила для беженцев в Германии

С 1 сентября для украинцев начнется отсчет дней безвизового пребывания на территории Германии.

До 31 августа граждане Украины, которые находятся в ФРГ с начала полномасштабной войны, имели право на въезд в страну независимо от количества дней пребывания в ЕС.

Но с 1 сентября будут считаться все дни, начиная с 24 февраля 2022 года. Если граждане Украины уже использовали 90 дней немецкого безвиза, им необходимо до 1 сентября либо подать заявление на временную защиту, либо покинуть Германию на три месяца.

Выплаты ВПЛ

Особых изменений с выплатами для внутренних переселенцев с 1 сентября не предусматривается. Продолжат получать 2-3 тыс. грн:

граждане, перемещенные на территории, где ведутся активные боевые действия;

ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

Больше информации о выплатах для ВПЛ можно посмотреть в нашем материале.