Август, 31 в 11:11

Украинцы, которые вынуждены были выехать из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, а сейчас хотят вернуться домой и продолжить работать, могут принять участие в программе Vidnova Fellowship Ukraine и получить 18 тыс. грн.

Кто может получить помощь и что она предусматривает — далее в материале Фактов ICTV.

Кто может получить помощь

Поддержка в размере 18 тыс. грн сообщества Vidnova Fellowship предоставляется специалистам, которые работают в любом городе Украины (или сейчас в ЕС) и имеют опыт в таких сферах:

Сейчас смотрят

культурный менеджмент;

искусство;

неформальное образование;

социальное предпринимательство и инновации;

защита прав человека;

медиа;

экология и охрана окружающей среды.

О программе

Vidnova Fellowship – это программа индивидуальной поддержки для деятельниц и деятелей украинского общественного сектора, которая позволит им продолжить работу после возвращения в Украину и установить связи с другими украинскими и европейскими партнерскими организациями.

По программе, украинец, выехавший после 24 февраля, может получать стипендии, равные реальной стоимости проживания в определенных странах ЕС.

Например, в Германии — это €1500.

— Наша программа создает платформу, благодаря которой украинские общественные деятели смогут продолжить свое дело с помощью различных европейских партнеров, — отмечают в Vidnova Fellowship.

В рамках программы с 1 октября 2022 по 1 января 2023 украинцы могут получить:

ежемесячную стипендию в размере 18 тыс. грн для возобновления деятельности в выбранной локации в Украине;

пакет поддержки для сетевого взаимодействия и восстановления связей с новым местом пребывания и партнерской организацией.

Если вас согласуют для участия в программе, вы начнете работать в новой культурной организации в Украине.

К примеру, если участника/участницу принимает новая организация, то украинцам предоставляется административная поддержка этой организации, коучинг или консультирование от эксперта во время открытия нового дела и тому подобное.

Продолжительность участия в программе согласовывается вместе принимающей организацией и участником, с учетом индивидуальных потребностей.

Однако срок стипендии должен быть не короче трех месяцев, но и не дольше 12 месяцев.

Как принять участие в программе

Чтобы получать стипендию, вам нужно заполнить онлайн-заявление на участие в программе. Заполнить форму нужно до 10 сентября включительно.

Перейдите по ссылке Далее. На экране появится кнопка Зарегистрироваться, нажмите на нее. Заполните данные — ФИО, номер телефона, электронную почту. Также укажите город, в котором вы проживали до 24 февраля 2022 года. Нажмите Зарегистрироваться.

Кроме того, принять участие в программе могут как украинцы, которые находятся в Украине, так и те, кто сейчас находится в ЕС и хочет возвращаться домой.

Если вы находитесь в Европе, вам нужно заполнить эту форму.