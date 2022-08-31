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Факты / Украина / Общество

В Киеве общественный транспорт продолжит останавливаться во время воздушной тревоги

Валентина Летяк, редактор ленты
Транспорт у Києві
Фото: КГГА

После рассмотрения электронной петиции относительно отмены остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги совет обороны Киева оставил без изменений свое решение от 1 августа.

Теперь Департамент муниципальной безопасности КГГА и Киевпасстранс также должны оборудовать остановки информацией о ближайших укрытиях, сообщил первый заместитель мэра Николай Поворозник.

Он призвал киевлян пользоваться укрытиями, если воздушная тревога застала их в транспорте.

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– Напомню, что после отбоя воздушной тревоги можно продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно, – заверил чиновник.

По его словам, с 1 сентября во время воздушной тревоги будут приостанавливаться работы на строительных площадках Киева.

Наземный общественный транспорт в Киеве не работает во время воздушных тревог с 1 августа. Это относится и к частным перевозчикам.

Источник: КГГА
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