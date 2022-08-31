В Киеве общественный транспорт продолжит останавливаться во время воздушной тревоги
После рассмотрения электронной петиции относительно отмены остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги совет обороны Киева оставил без изменений свое решение от 1 августа.
Теперь Департамент муниципальной безопасности КГГА и Киевпасстранс также должны оборудовать остановки информацией о ближайших укрытиях, сообщил первый заместитель мэра Николай Поворозник.
Он призвал киевлян пользоваться укрытиями, если воздушная тревога застала их в транспорте.
– Напомню, что после отбоя воздушной тревоги можно продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно, – заверил чиновник.
По его словам, с 1 сентября во время воздушной тревоги будут приостанавливаться работы на строительных площадках Киева.
Наземный общественный транспорт в Киеве не работает во время воздушных тревог с 1 августа. Это относится и к частным перевозчикам.