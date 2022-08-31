В Киеве осенние каникулы рекомендуют перенести на зиму

Август, 31 в 16:49

Осенние каникулы в школах в 2022 году могут быть перенесены на зиму. Об этом говорится в рекомендациях департамента по структуре 2022-2023 учебного года в Киеве.

— Учитывая ситуацию с безопасностью в Украине и столице, эпидемиологическое состояние и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, считаем возможным … перенос осенних каникул на февраль 2023 года, – заявил департамент.

В настоящее время планируется, что осенние каникулы будут с 31 октября по 6 ноября, зимние – с 24 декабря по 8 января, весенние – с 27 марта по 2 апреля.

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