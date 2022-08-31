В Киеве вводят комендантский час на работу заведений питания

Август, 31 в 15:55

В Киеве заведения общественного питания смогут работать максимум до 22:00 после четверга, 1 сентября. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы.

По данным Киевской городской государственной администрации, в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно соблюдать ради безопасности города.

— Как известно, в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно соблюдать, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны, не подвергать опасности себя и других горожан, — говорится в сообщении КГГА.

Стоит напомнить, что в мобильном приложении Киев Цифровой можно настроить уведомление, которое заранее (не менее чем за 60 минут) будет напоминать о начале комендантского часа.

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