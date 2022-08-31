Август, 31 в 15:28

Чтобы заинтересовать потенциального работодателя необходимо иметь не только хорошее образование или опыт работы, но и проявить креативность и нестандартный подход. Даже к подготовке резюме.

Сегодня создать креативное и стильное резюме не трудно, ведь есть множество специальных ресурсов и шаблонов, которые сделают это дело за вас.

Как самостоятельно создать интересное резюме — далее в материале Фактов ICTV.

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Подготовка

В первую очередь, напишите классическое резюме Word. Укажите там всю информацию о себе, опыт работы, образование, профессиональные черты и дополнительные навыки и тому подобное.

Это будет наполнение вашего резюме. В дальнейшем нужно будет просто красиво распределить эту информацию по шаблону.

Поскольку вы готовите креативное резюме, проявите нестандартный подход и к написанию данных о себе.

Также подумайте, какое фото вы добавите в резюме. Просмотрите свои фотографии и выберите сдержанную и нейтральную, которая удачно передаст вашу внешность, но и не будет обычным селфи.

Сервисы и шаблоны для создания идеального резюме

На просторах интернета можно найти множество креативных вариантов резюме и сайтов, которые помогут его создать.

Особых навыков графического дизайна не нужно иметь — на большинстве ресурсов есть готовые шаблоны. Вам нужно только вставить свою информацию и фото.

CV2you

Доступна бесплатная базовая версия и версия PRO за $4-10 в месяц.

Это довольно простой и понятный онлайн конструктор резюме. Есть бесплатный простой шаблон с возможностью редактирования стандартных пунктов.

Готовое резюме можно скачать в формате pdf, или поделиться на него ссылкой.

Сервис предлагает вам шаблон, который вы можете изменять под себя — добавлять или удалять пункты, играть с цветами и порядком строк.

CVMaker

С этим онлайн-конструктором любой может быстро создать профессиональное резюме.

Нужно лишь ввести личные данные. В конце, выберите один из 36 доступных шаблонов и загрузите ваше резюме.

CakeResume

Конструктор резюме с множеством шаблонов. Можно уже скачать готовое CV, заполнив всю информацию на сайте.

Чтобы начать работу, нужно зарегистрироваться на сайте.

После заполнения данных и выбора шаблона, просто сохраняете резюме в виде веб-страницы или же в PDF.

Проявите креативность

Если не хотите брать уже готовые шаблоны, может создать красивое резюме самостоятельно.

В этом вам поможет известный сервис Canva. Здесь можно создавать что угодно — конверты, открытки, брошюры, резюме, визитки и тому подобное.

Кроме того, на Canva вы можно самостоятельно выбирать элементы, которые хотите добавить в свое резюме. Также можете создавать секции, играть с цветами, добавлять разнообразные элементы и тому подобное.

Canvas предлагает также готовые шаблоны. Их здесь множество, на любой вкус.

К примеру:

Для вдохновения

Вот несколько примеров креативных и стильных резюме, которые точно понравятся вашему работодателю.

Помните, что стиль и оформление резюме должен соответствовать имиджу компании и вашей профессии.

Будет странно, если имея образование бухгалтера вы используете яркие цвета и необычный шрифт в своем резюме.

Фото: Canva, Рinterest