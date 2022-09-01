Сентябрь, 01 в 11:30

В последнее время люди все чаще обращаются к услугам онлайн-кредитования. Поэтому сегодня куда проще взять кредит на чужой паспорт. Именно потому многие люди сталкиваются с мошенничеством и вынуждены искать выход из сложившейся ситуации.

Как могут взять кредит без ведома человека и что делать в ситуации, если это произошло – узнавали факты ICTV.

Могут ли оформить кредит на мое имя в банке

По словам заместителя руководителя одного из отделений банка «ПриватБанк» Оксаны Созанской, сделать это почти невозможно. Для выдачи кредита должен присутствовать тот человек, на которого оформляют кредит (со своей подписью и документами). Даже если изменить внешность и иметь все необходимые документы, это сделать крайне трудно. Мошенник не может подписаться под договором другого человека. Личность проверяет сотрудник безопасности банка, который немедленно звонит в соответствующие структуры для того, чтобы проверить, точно ли этот человек, и совпадают ли данные.

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Если сумма займа большая, банк звонит родственникам человека, который берет кредит (работник структуры связывается с матерью, отцом, женой, мужем или детьми).

Можно ли взять онлайн кредит на другого человека

Как уверяет Оксана Созанская, взять онлайн кредит на другое лицо можно.

— Что касается микрозаймов, у них другая система идентификации. Раньше можно было взять кредит на другого человека с помощью его паспорта. Мошенники фотографировали фото в паспорте другого человека, прикрепляли их и их паспортные данные на сайте онлайн займов, получали код подтверждения на телефон и подписывались под договором. Однако так было раньше. Во время военного положения некоторые учреждения онлайн кредитования ужесточили идентификацию клиентов, — говорит Оксана Созанская.

Что делать, если на вас взяли кредит

Проверить информацию о том, что на вас взяли кредит можно в онлайн в приложении ДІЯ или в Украинском бюро кредитных историй

Если она подтвердилась – обращайтесь в банк , в котором на вас взяли кредит. Сообщите, что вы лично кредита не оформляли, и приведите свои аргументы. Затем напишите заявление в полицию о том, что на вас был незаконно оформлен кредит.

Получите от банка заверенные копии договоров о кредитовании. Коллекторы предоставят вам договор переуступки вашей задолженности.

Обратитесь к юристу-специалисту по банковскому праву или самостоятельно обнаружьте признаки подделки договора.

Сообщите о подделке регуляторных организаций в сфере банковского сектора. В частности, Национальный банк. Для сферы не банковского микрокредитования – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Регулятор может назначить проверку, требовать от установ пояснений.

Готовьте иск в суд.

Как уберечь себя от мошенников