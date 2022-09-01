Спасибо ВСУ за то, что у нас было лето: сеть о 1 сентября
Сегодня, 1 сентября, школьники снова вернулись в парты — кому-то посчастливилось встретиться и познакомиться с одноклассниками непосредственно в учебных заведениях, а кто-то начал свой учебный год дистанционно.
Это связано с реалиями войны, в которых Украина живет из-за полномасштабного нападения России уже более полугода.
Украинцы в социальных сетях по-разному реагируют на начало осени и окончание лета.
Факты ICTV собрали реакции на тему 1 сентября и окончания лета 2022 года.
В частности, пользователи шутят о дистанционном обучении онлайн.
А еще подбадривают первоклассников, которых впереди ждет длительное обучение для получения школьного образования.
Еще немного мемов и сообщений на школьную тему и 1 сентября в сегодняшних реалиях от украинского сегмента соцсетей.
з 1 вересня, любі мої!
вітати не буду, лише побажаю вижити і не зійти з глузду pic.twitter.com/C48drpGIgd
— Санзу Харуче (@haruchiyo_ua) September 1, 2022
Україна 2022. Школярі збираються на 1 вересня pic.twitter.com/By5fOab3Nn
— Nia (@seditio_nia) August 30, 2022
1-го вересня на уроці історії України учні дивитимуться у вікно.
— соняшник (@ukr_sunflower) September 1, 2022
А еще пользователи прощаются с летом, которого, как пишут, “у нас так и не было”.
Прощавай, літо, якого не було pic.twitter.com/9ry6NR6mZT
— Паі Л. (@Elena_Foxy) August 31, 2022
Твір “Як я провів літо”:
Кінець
— Міністр закордонних страв (@shyhimaha) September 1, 2022
Также украинцы благодарят наших защитников за оборону нашей страны от лап рашистов.
Дякую ЗСУ за те, що в нас було літо.
— Nikita Rybakov (@nrybakov_txt) August 31, 2022