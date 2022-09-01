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Факты / Украина / Общество

Спасибо ВСУ за то, что у нас было лето: сеть о 1 сентября

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
меми до 1 вересня

Сегодня, 1 сентября, школьники снова вернулись в парты — кому-то посчастливилось встретиться и познакомиться с одноклассниками непосредственно в учебных заведениях, а кто-то начал свой учебный год дистанционно.

Это связано с реалиями войны, в которых Украина живет из-за полномасштабного нападения России уже более полугода.

Украинцы в социальных сетях по-разному реагируют на начало осени и окончание лета.

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Факты ICTV собрали реакции на тему 1 сентября и окончания лета 2022 года.

В частности, пользователи шутят о дистанционном обучении онлайн.

А еще подбадривают первоклассников, которых впереди ждет длительное обучение для получения школьного образования.

Еще немного мемов и сообщений на школьную тему и 1 сентября в сегодняшних реалиях от украинского сегмента соцсетей.

А еще пользователи прощаются с летом, которого, как пишут, “у нас так и не было”.

Также украинцы благодарят наших защитников за оборону нашей страны от лап рашистов.

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