Спасибо ВСУ за то, что у нас было лето: сеть о 1 сентября

Сентябрь, 01 в 19:22

Сегодня, 1 сентября, школьники снова вернулись в парты — кому-то посчастливилось встретиться и познакомиться с одноклассниками непосредственно в учебных заведениях, а кто-то начал свой учебный год дистанционно.

Это связано с реалиями войны, в которых Украина живет из-за полномасштабного нападения России уже более полугода.

Украинцы в социальных сетях по-разному реагируют на начало осени и окончание лета.

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Факты ICTV собрали реакции на тему 1 сентября и окончания лета 2022 года.

В частности, пользователи шутят о дистанционном обучении онлайн.

А еще подбадривают первоклассников, которых впереди ждет длительное обучение для получения школьного образования.

Еще немного мемов и сообщений на школьную тему и 1 сентября в сегодняшних реалиях от украинского сегмента соцсетей.

з 1 вересня, любі мої!

вітати не буду, лише побажаю вижити і не зійти з глузду pic.twitter.com/C48drpGIgd — Санзу Харуче (@haruchiyo_ua) September 1, 2022

Україна 2022. Школярі збираються на 1 вересня pic.twitter.com/By5fOab3Nn — Nia (@seditio_nia) August 30, 2022

1-го вересня на уроці історії України учні дивитимуться у вікно. — соняшник (@ukr_sunflower) September 1, 2022

А еще пользователи прощаются с летом, которого, как пишут, “у нас так и не было”.

Твір “Як я провів літо”: Кінець — Міністр закордонних страв (@shyhimaha) September 1, 2022

Также украинцы благодарят наших защитников за оборону нашей страны от лап рашистов.