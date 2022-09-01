Во Львовской области новая высокодебитная скважина обеспечивает 115 тыс. куб. м газа в сутки – Нафтогаз

Сентябрь, 01 в 15:37

Новая высокодебитная скважина во Львовской области обеспечивает 115 тыс. куб. м газа в сутки. Об этом сообщил НАК Нафтогаз на своем канале в Telegram.

Там отметили, что это высокий показатель для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.

Проектирование и строительство скважины происходило международным партнером Укргаздобычи – компанией Expert Petroleum.

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— Скважина была пробурена и запущена в работу в рекордные сроки — 18 дней. Мы рассчитываем на рост добычи на истощенных месторождениях в рамках проекта РЭС с Expert Petroleum и работаем над новыми перспективными проектами в этом регионе, – сообщил в.и.о. генерального директора Укргаздобычи Александр Романчук.

УГД и Expert Petroleum с 1 октября 2020 года начали сотрудничество на условиях повышения добычи (production enhancement contract – PEC).

Международный партнер получил в управление 13 истощенных газовых месторождений во Львовской области и обязался нарастить добычу в 300 млн куб. м на протяжении пяти лет.

Источник: Нафтогаз