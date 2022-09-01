Сентябрь, 01 в 17:38

В четверг, 1 сентября, в школах Украины раздался первый звонок. Он был не таким, как в предыдущие годы: из-за спровоцированной РФ полномасштабной войны часть детей были вынуждены начать обучение в других регионах или за рубежом.

Далеко не во всех областях Украины школьники смогли вернуться за парты и начать обучение офлайн.

Стоит отметить, что российские оккупанты ни на день не прекращают ракетный террор. Сегодня воздушная тревога, в частности, звучала в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Запорожской областях.

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Как прошло 1 сентября в нашей стране в условиях войны – далее в материале.

Онлайн, офлайн и в смешанной форме: как стартовал учебный год

Классический праздник первого звонка сегодня прошел не во всех школах Украины. Где не позволяла ситуация безопасности, первый урок для детей провели в режиме онлайн.

Как недавно объяснял образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, каждый руководитель школы должен был самостоятельно решить, проводить ли первый звонок, для каких классов и в каком формате.

Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко проинформировал сегодня на брифинге, что предусмотрены три основных модели организации образовательного процесса в зависимости от ситуации в том или ином регионе:

• обучение офлайн (т.е. посещение школы);

• дистанционное обучение (онлайн);

• смешанное обучение (т.е. когда часть дисциплин преподается онлайн, а часть офлайн).

На временно оккупированных территориях, в зонах боевых действий и территориях вблизи линии разграничения обучение осуществляется исключительно в формате онлайн.

В тыловых областях, в регионах, где позволяет ситуация безопасности, возможно также очное обучение и смешанная форма, когда сочетаются аудиторная нагрузка детей и онлайн образование.

Витренко уточнил, что в режиме офлайн работают около 3,2 тыс. школ, дистанционно – более 5 тыс., а смешанную форму обучения используют более 4 тыс. школ в Украине.

В новом учебном году обучение начали на 300 тыс. учеников меньше, чем в прошлом. По словам Витренко, если в прошлом году было 4 млн 200 тыс. учеников, то в этом году – 3,9 млн. В министерстве это связывают с демографическим спадом.

При этом около 800 тыс. учеников приступили к обучению офлайн, 1,2 млн – онлайн, а остальные в смешанной форме.

– В полноформатном режиме будут учиться 864,5 тыс. детей… 1 млн 782 тыс. детей будут учиться исключительно в онлайн формате, так определили родители, школы, территориальные общины и учредители. И 1 млн 252 тыс. будут учиться смешано, — отметил сегодня во время национального телемарафона министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он добавил, что 492 тыс. учащихся находятся за границей (в марте было 670 тыс.). Украинским детям за границей рекомендуют приобщаться к онлайн-урокам по трем предметам: украинский язык, украинская литература и история Украины. Для детей также разворачивается сеть образовательных хабов в рамках Международной украинской школы.

По данным Минобразования, сейчас уже 60% школ имеют должным образом обустроенные укрытия, то есть могут осуществлять обучение в очном формате. В ведомстве рассчитывают, что к 15 сентября уже 71% школ будут отвечать требованиям безопасности.

В некоторых регионах Украины обучение будет проходить исключительно онлайн из-за военной ситуации и из соображений безопасности. Это, к примеру, Запорожская, Луганская, Харьковская, Херсонская области.

В Одессе за парты вернулись около трех тысяч школьников, остальные будут учиться дистанционно. Несмотря на трудности во время военного положения, в школах Закарпатья раздался первый звонок для 170 тыс. детей.

В Днепропетровской области 90% общин приняли решение о дистанционных уроках, а другие будут учиться офлайн и в смешанной форме.

В Киеве 1 сентября за парты сели 25 тыс. первоклассников. Всего в столице 138 тыс. учащихся выбрали обучение офлайн, а другие будут заниматься онлайн или индивидуально.

Всеукраинский урок со звездами и поздравления

День знаний начался с Всеукраинского урока Возвращаюсь к учебе, во время которого к украинским школьникам обратилась первая леди Елена Зеленская.

– У каждого из нас сейчас своя миссия – наши военные делают все, чтобы одержать победу, а ваша миссия сейчас – продолжать обучение. Вся страна бьется именно за это, чтобы у вас была нормальная жизнь: со школой, знаниями, а значит – перспективами. Вы дети свободной страны, и именно вам строить ее будущее, – подчеркнула первая леди.

Кроме того, к детям обратились министр образования Сергей Шкарлет и украинские звезды – певица Тина Кароль, украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко, солист группы Антитела Тарас Тополя и телеведущий Александр Педан.

Школьников поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что нынешнее 1 сентября очень отличается от 30 предыдущих, но все же объединяет десятки предыдущих.

– Сегодня у нас 190-й день знаний. Знаний, резюмирующих более чем тысячелетие украинского. Украинской истории, украинской культуры, украинской жизни. Жизни вопреки всему, несмотря на любые угрозы. Несмотря на вражеские стремления, которые всегда проигрывали и проигрывают нашему желанию жить. Вашему желанию. Желанию любить и дружить, развивать и развиваться, беречь полученное от родителей и узнавать новое. То есть учиться и крепнуть. Вот о чем этот учебный год – такой особенный, — заявил Зеленский.

Он добавил, что учебный год начинается для всех по-разному, однако важно, что знания об Украине не прерываются.

Президент также обнародовал подборку кадров разрушенных оккупантами учебных заведений. Он отметил, что российские оккупанты стремились оставить украинцев без прошлого, истории, культуры и знаний, но у них ничего не получилось.

Поздравление обнародовал и премьер Денис Шмыгаль, подчеркнув, что образование – это также оружие в войне с врагом.

– Образование – еще одно наше оружие в войне. Знать правду – значит быть вооруженным против лжи и пропаганды. Образованная нация – непобедимая нация. Новое поколение украинцев будет нести знания о прошлом и настоящем в будущее для развития свободной европейской Украины, — написал глава правительства в своем Telegram-канале.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, в свою очередь, подчеркнул, что безопасность каждого ребенка и педагога теперь на первом месте. Так что образовательный процесс в 2022/23 учебном году будет происходить в форматах, которые выбрали родители.

– Не могу не вспомнить тех педагогов и студентов, которые погибли, защищая Украину, а также тех деток, чьи жизни забрали российские оккупанты. Светлая память Героям и маленьким ангелам, — отметил министр.

Трогательно поздравил с 1 сентября и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он напомнил, что за последние шесть месяцев сигналы воздушной тревоги заменили украинским детям школьные звонки. Однако Вооруженные Силы делают все, чтобы дать маленьким украинцам возможность жить и учиться в своей стране.

– Мы защищаем, прежде всего, вас, дорогие детки! У вас есть уникальная возможность воспитываться на примерах несокрушимых современников – защитников и защитниц Украины. Собирайте и храните память об этих исторических событиях и невероятных людях, которые собой закрывают вас от бед! Вырастайте в любви к Украине и верьте в нашу Победу! – заявил Залужный.

Видеообращение к школьникам обнародовали военнослужащие Сухопутных войск ВСУ.

– Украина – Богом избранная страна! Кто к нам с мечом придет, того поставим на колени! Дети, у вас будет будущее в этой стране, мы вам обещаем. Слава Украине! – заявили воины.

Пес Патрон и поздравление в оккупированном Крыму

Сегодня президент Владимир Зеленский приехал в школу в Ирпене (Киевская область) на праздник первого звонка. Город весной находился под оккупацией войск РФ.

Помещение школы художественного профиля №1 им. Макаренко, которую посетил глава государства, было повреждено в результате российского вторжения и восстановлено к началу учебного года. Теперь здесь будут получать знания 1 300 учеников.

Учебное заведение посетил и пес-спасатель Патрон. В школе состоялась презентация новой почтовой марки, посвященной четырехлапому искателю взрывчатки.

Тем временем украинские хакеры сломали российское телевидение во временно оккупированном Крыму. Благодаря этому на каналах оккупантов транслировалось поздравление президента Владимира Зеленского и прозвучал национальный гимн Украины.

В ходе военных действий возникают новые сложные вызовы. К чему нужно быть готовым учителям и родителям при организации учебного процесса в условиях полномасштабной войны в Украине – читайте в нашем материале.

Кроме того, Факты ICTV рассказали, где будут учиться дети украинских звезд.

Источник: Media Center Ukraine, Сергей Шкарлет, Денис Шмыгаль, Валерий Залужный