Сентябрь, 01 в 19:21

В приложении Дія появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

– Теперь иностранцы, проживающие в Украине, могут пользоваться революционными услугами в Дії. Для этого достаточно загрузить вид на жительство в приложение — и документ всегда будет под рукой, — отметили в Минцифре.

Чтобы документ отображался в Дії, нужно иметь:

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биометрический вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;

идентификационный номер (РНОКПП);

смартфон с NFC-чипом;

банковский счет для авторизации через BankID;

налоговый номер.

В министерстве добавили, что справка на постоянное и временное проживание будет доступна среди документов в Дії.

С инструкцией по загрузке вида на жительство в Дії можно ознакомиться на видео.