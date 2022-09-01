В Дії появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев
Фото: УНИАН
В приложении Дія появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
– Теперь иностранцы, проживающие в Украине, могут пользоваться революционными услугами в Дії. Для этого достаточно загрузить вид на жительство в приложение — и документ всегда будет под рукой, — отметили в Минцифре.
Чтобы документ отображался в Дії, нужно иметь:
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- биометрический вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;
- идентификационный номер (РНОКПП);
- смартфон с NFC-чипом;
- банковский счет для авторизации через BankID;
- налоговый номер.
В министерстве добавили, что справка на постоянное и временное проживание будет доступна среди документов в Дії.
С инструкцией по загрузке вида на жительство в Дії можно ознакомиться на видео.