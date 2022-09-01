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Факты / Украина / Общество

В Дії появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев

Ольга Тетеріна, редактор ленты
дія
Фото: УНИАН

В приложении Дія появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

– Теперь иностранцы, проживающие в Украине, могут пользоваться революционными услугами в Дії. Для этого достаточно загрузить вид на жительство в приложение — и документ всегда будет под рукой, — отметили в Минцифре.

Чтобы документ отображался в Дії, нужно иметь:

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  • биометрический вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;
  • идентификационный номер (РНОКПП);
  • смартфон с NFC-чипом;
  • банковский счет для авторизации через BankID;
  • налоговый номер.

В министерстве добавили, что справка на постоянное и временное проживание будет доступна среди документов в Дії.

С инструкцией по загрузке вида на жительство в Дії можно ознакомиться на видео.

 

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Источник: Министерство цифровой трансформации
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