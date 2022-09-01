Как эвакуировать детей во время воздушной тревоги в школе — видеоинструкция
Фото: Depositphotos
В условиях полномасштабной войны начать обучение офлайн смогли только школы с обустроенным укрытием.
Перед началом учебного года администрация школы должна была позаботиться о том, чтобы для учителей и учеников провели тренировки по алгоритму действий во время воздушной тревоги.
Как эвакуировать класс во время урока:
Сейчас смотрят
- Во время воздушной тревоги следует действовать быстро, поэтому вещи нужно складывать так, чтобы их можно было быстро собрать и направиться в укрытие.
- Остановите работу, сообщите классу об угрозе и спокойно сплотите детей. Отправьте родителям сообщение о перемещении в укрытие.
- Необходимо организовать передвижение двумя колоннами в помещении класса и быстро покинуть кабинет.
- Направляйтесь к укрытию путем, согласованным с администрацией школы. Следуйте плану эвакуации.
- Если на уроке есть два педагога, один из них должен возглавлять колонну учеников, другой — идти последним.
- Позаботьтесь об эвакуации детей с особыми образовательными потребностями по заранее согласованному алгоритму.
- После эвакуации ответственные лица должны проверить, не осталось ли людей в любом помещении заведения. После контроля ответственные лица присоединяются к другим в укрытии.
Что делать во время пребывания в укрытии:
- Ответственные лица должны помочь ученикам быстро и спокойно занять места.
- В укрытии проверьте учеников по списку, убедитесь, что все дети на месте. Если кого-то нет, не ищите детей сами, а сразу сообщите администрации.
- В укрытии учитель должен помочь ученикам приспособиться к ситуации, преодолеть страх и волнение.
- Можно организовать простые активности в зависимости от размера укрытия и количества детей. Если возможно – продолжите урок.
- Находитесь с учениками в укрытии до завершения сигнала тревоги. Помните, педагог не имеет права отпустить учеников домой во время воздушной тревоги даже по просьбе родителей.
Вынужденная эвакуация из укрытия проводится в следующих случаях: повреждение сооружения, исключающее дальнейшее пребывание людей в нем, затопление сооружения, пожары и образование опасной концентрации вредных газов, ощутимой нехватки воздуха.