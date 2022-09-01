Сентябрь, 01 в 14:08

В условиях полномасштабной войны начать обучение офлайн смогли только школы с обустроенным укрытием.

Перед началом учебного года администрация школы должна была позаботиться о том, чтобы для учителей и учеников провели тренировки по алгоритму действий во время воздушной тревоги.

Как эвакуировать класс во время урока:

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Во время воздушной тревоги следует действовать быстро, поэтому вещи нужно складывать так, чтобы их можно было быстро собрать и направиться в укрытие. Остановите работу, сообщите классу об угрозе и спокойно сплотите детей. Отправьте родителям сообщение о перемещении в укрытие. Необходимо организовать передвижение двумя колоннами в помещении класса и быстро покинуть кабинет. Направляйтесь к укрытию путем, согласованным с администрацией школы. Следуйте плану эвакуации. Если на уроке есть два педагога, один из них должен возглавлять колонну учеников, другой — идти последним. Позаботьтесь об эвакуации детей с особыми образовательными потребностями по заранее согласованному алгоритму. После эвакуации ответственные лица должны проверить, не осталось ли людей в любом помещении заведения. После контроля ответственные лица присоединяются к другим в укрытии.

Что делать во время пребывания в укрытии:

Ответственные лица должны помочь ученикам быстро и спокойно занять места. В укрытии проверьте учеников по списку, убедитесь, что все дети на месте. Если кого-то нет, не ищите детей сами, а сразу сообщите администрации. В укрытии учитель должен помочь ученикам приспособиться к ситуации, преодолеть страх и волнение. Можно организовать простые активности в зависимости от размера укрытия и количества детей. Если возможно – продолжите урок. Находитесь с учениками в укрытии до завершения сигнала тревоги. Помните, педагог не имеет права отпустить учеников домой во время воздушной тревоги даже по просьбе родителей.

Вынужденная эвакуация из укрытия проводится в следующих случаях: повреждение сооружения, исключающее дальнейшее пребывание людей в нем, затопление сооружения, пожары и образование опасной концентрации вредных газов, ощутимой нехватки воздуха.