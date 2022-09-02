Сентябрь, 02 в 12:19

В Херсонской и Донецкой областях происходят самые ожесточенные боевые действия, потому что российские военные стремятся полностью захватить эти регионы Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, враг пытается удерживать захваченные территории Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Российская армия намерена создать благоприятные условия, чтобы возобновить наступательные действия по разным направлениям, считают в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. ВС Беларуси усиливают охрану территории у границы Украины в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении российская армия удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии не менее семи населенных пунктов.

На Слобожанском и Харьковском направлениях продолжаются боевые действия. Россияне пытаются оставить под своим контролем логистические маршруты, найти слабые места в обороне ВСУ, обстреливая не менее 10 населенных пунктов.

На Донецком, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг наносит ракетные удары. Российская армия пытается наступать на Бахмут, Авдеевку, Красногоровку Веселую Долину, Майорск, Опросное, Первомайское и Невельское, однако украинские защитники сдерживают солдат РФ.

На Южнобужском направлении российские войска сосредотачиваются на обороне занятых позиций. Оккупанты пытались восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино Херсонской области, однако не смогли добиться никаких успехов.

Общие потери России

личного состава – около 48 700 (+350) человек ликвидировано;

танков ‒ 2009 (+12) единиц;

боевых бронированных машин – 4 366 (+21) единиц;

артиллерийских систем – 1126 (+11) единиц;

средств ПВО – 153 единицы;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 205 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2) единицы;

крылатых ракет – 198 (+2) единиц;

кораблей/катеров — 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 3 247 (+8) единиц;

специальной техники – 105 (+1) единиц.

Наибольшие потери российская армия понесла на Донецком и Кураховском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, самые большие потери российская армия понесла на Донецком и Кураховском направлениях. Полномасштабная война в Украине длится уже 190 дней.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.