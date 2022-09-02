Сентябрь, 02 в 10:02

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому мужчины активно получают повестки. Однако законодательством предусмотрены случаи, когда военнообязанный может отказаться от получения, если есть на то причины.

Могут ли второй раз вручить повестку — узнавали Факты ICTV.

Можно ли повторно получить повестку

По словам юриста Ростислава Кравца, в Украине практикуется повторное вручение повесток.

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— Конечно, повторные повесток могут присылаться, если лицо при определенных обстоятельствах, ее не получило. Повторную повестку могут направить как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе, — отметил Кравец.

Юрист добавляет, повторные повестки могут направлять, если лицу не смогли ее вручить, или военнообязанный не явился в военкомат в назначенное время.

В свою очередь, Кравец напоминает, что мужчинам, которые уклоняются от прохождения военной службы, или не появляются в военкоматы после получения повесток грозит уголовная и административная ответственность.

За неявку по вызову в территориальный центр комплектования в назначенное время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 3 400-5 100 грн с последующей доставкой лица в ТЦК.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины устанавливает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

В частности, уклоняющимся грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

— Однако даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации, — говорит юрист.

Поэтому, даже те, кто был осужден по ст. 336 УК могут подлежать мобилизации и повторно получить соответствующие повестки.