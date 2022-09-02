Сентябрь, 02 в 14:48

Дети в вышиванках, цветы в руках. Такая идиллическая картинка вряд ли бы пришла в голову тому, кто видел Гостомельский лицей в апреле этого года. Оккупанты занимали помещение трижды. Здесь жили, пили, оборонялись и даже в помещениях справляли свои нужды.

Заведение все было завалено стеклом. Фактически здесь не осталось ни одного живого места.

– Несколько раз заходили сюда, выходили отсюда. Здесь будто линия фронта была, — рассказывал нам в апреле директор лицея Владимир Захлюпаный.

Во время оккупации он потерял сына (его застрелили оккупанты, поэтому пришлось похоронить прямо во дворах). Также Владимир чуть не потерял дело всей своей жизни.

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На всех досках были надписи вроде: “Народ России – мы. Защитим ее от нацизма и от бандеровской сволочи”. Стены украшали упоминания о вагнеровцах. Но сейчас – все в прошлом.

Три месяца, на деньги области и благотворителей, профессиональные мастера, а еще учителя и родители делали ремонт для детей, которые придут в школу.

В первый день пришли только самые маленькие и самые старшие, ведь во-первых, им хватит места в укрытии, во-вторых, программу лучше воспринимать лично, а не во время онлайн-занятий. Правда, некоторые родители отпустить детей в школу либо побоялись, либо не смогли.

— Несмотря на то, что у нас есть укрытие, не все родители готовы детей отпускать. Из 1 800 учеников у нас 200 заявлений на дистанционную форму образования, – рассказывает директор. – Сначала в школу пришли первые классы. Где-то в 20-х числах сентября мы пятые классы подключим, потому что они с новыми учителями, новыми классными руководителями. Все остальные будут учиться так: две недели одна параллель поучилась, потом другая.

Сейчас кроме подвала, где люди спасались во время оккупации, лицей оборудует еще одно укрытие. Оно должно быть модернизировано, здесь даже обещают провести Wi-Fi. Так что в двух помещениях смогут находиться 450 человек.

Пока укрытия для самых маленьких помогли оборудовать психологи. Распределили пространство по зонам, у каждого класса своя, свой разноцветный коврик, а по центру – коробка с конструктором Лего. Учителя, которые тоже пережили либо оккупацию, либо эвакуацию, обещают развлекать детей, как смогут, и тревогу не прогуливать.

— Не дай Бог, чтобы она была, но, я думаю, что особенно первым классам мы будем читать какие-то сказочки, развлекать, отвлекать от того, что происходит наверху, — рассказывает учительница английского языка Валентина Грачева.

Женщина говорит, что она до сих пор собственных детей прячет в подвале, ведь такую ​​привычку получили еще 24 февраля. Весь поход у нее занимает несколько секунд, а еще учительница старается не нервничать.

– Психологическая адаптация малышей к военным реалиям крайне важна, – считает школьный психолог Екатерина Троценко.

Особенно много внимания она уделяет тем деткам, которые пережили оккупацию. Они часто боятся заходить в укрытие и задают множество вопросов типа: “Что, снова придут рашисты? Они снова будут на нас наводить пистолеты? Они будут в нас стрелять? А если будут нас бомбить, лицей рухнет? А мы выживем? А родители нас найдут?”

Психолог их успокаивает. Говорит, что все будет хорошо, что их защищают. Главное внушать надежду на то, что мы победим очень скоро.

Теперь в школу малыши должны приносить с собой и тревожный чемоданчик для укрытия. Там должна быть водичка, печенье, телефон, контакты родителей, обязательно фамилия и имя ребенка. Это рекомендации Минобразования и полиции.