Все школы Харькова начали учебный год в формате онлайн – Терехов

Сентябрь, 02 в 11:24

Мы начали учебный год во всех школах Харькова, конечно, в онлайн-форме, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире информационного телемарафона.

– Могу сказать, что 94% всех учеников, которые учились до этого, подключились к онлайн-обучению, – подчеркнул он.

По его словам, в целом это 116 тыс. школьников, в том числе 7 100 первоклассников.

Терехов сказал, что еще 700 учеников подключились к онлайн-занятиям с временно оккупированных территорий.

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На 1 сентября в Украине открылось более половины школ, треть из них будут работать в офлайн-режиме, более 4 тыс. школ – в смешанном.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 191-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Харківська міська рада