Все школы Харькова начали учебный год в формате онлайн – Терехов
Мы начали учебный год во всех школах Харькова, конечно, в онлайн-форме, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире информационного телемарафона.
– Могу сказать, что 94% всех учеников, которые учились до этого, подключились к онлайн-обучению, – подчеркнул он.
По его словам, в целом это 116 тыс. школьников, в том числе 7 100 первоклассников.
Терехов сказал, что еще 700 учеников подключились к онлайн-занятиям с временно оккупированных территорий.
На 1 сентября в Украине открылось более половины школ, треть из них будут работать в офлайн-режиме, более 4 тыс. школ – в смешанном.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 191-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Харківська міська рада