Сентябрь, 02 в 7:32

С 1 мая все украинцы начали получать газ от нового поставщика — Нафтогаза. То есть начиная с мая 2022 года платить за потребительский газ нужно Нафтогазу.

Как и кому теперь передавать показатели счетчика — читайте в материале Фактов ICTV.

Кому передать показатели счетчика

На сайте самой компании отмечают, что передавать показания необходимо своему оператору ГРМ.

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Операторы газораспределительной сети (облгазы) — это государственные компании, осуществляющие доставку газа потребителю.

Среди обязанностей облгазов — подключение или отключение голубого топлива, обеспечение качества и давления газа, реагирование на аварийные вызовы, устранение аварий и получение показаний счетчиков.

За предоставление этих услуг каждый получает отдельный счет и платит его.

То есть передавать показания в Нафтогаз не нужно, ведь согласно законодательству, компания не имеет права получать показания относительно потребления газа от потребителя.

Эта функция возложена на операторов ГРМ. Именно поэтому украинцы будут получать две платежки за газ:

за доставку / распределение газа (от оператора ГРМ);

за потребленный газ от поставщика – ГК Нафтогаз Украины).

Процедура происходит следующим образом — вы передаете показатели счетчика своему ГРМ, а облгазы присылают информацию в Нафтогаз. В свою очередь поставщик делает корректные начисления в вашей платежке.

Как и когда передавать показатели

Передавать их необходимо вашему оператору ГРМ с 1 по 5 число каждого месяца.

Сделать это можно:

на сайте или в чатботе вашего облгаза;

позвонив в контакт-центр вашего облгаза;

воспользовавшись личным кабинетом на 104.ua

через мобильное приложение 104 Mobile Light для iOS 104 Mobile для Android

Чтобы воспользоваться первым вариантом, вам необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу Передать показатели. Руководствуясь подсказками на экране, заполните все данные и отправьте.

На сайте вашего облгаза также найдете ссылки на чатботы, через которые тоже удобно присылать показатели.

Через личный кабинет на 104.ua

Чтобы передать показатели там способом:

зарегистрируйтесь или войдите в Личный кабинет

в главном меню найдите раздел Передать показания ;

; введите показатели счетчиков.

нажмите кнопку Отправить.

Кстати, с помощью 104.ua вы также можете оплачивать газ и контролировать текущее состояние своих расчетов, историю платежек и показателей счетчиков (при наличии).

С помощью мобильного приложения

Прежде всего загрузите на свой смартфон приложение 104 Mobile Light для iOS или 104 Mobile для Android.

Войдите в приложение и зарегистрируйте личный кабинет (или зайдите на уже существующий). Перейдите в пункт Показания. Введите показатели счетчика.

Ваши показания успешно переданы вашему оператору ГРМ.