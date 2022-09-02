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Факты / Украина / Общество

Закарпатье 2 сентября чтит память погибших воинов 128 бригады

Валентина Летяк, редактор ленты
128 бригада День жалоби

2 сентября, которое объявлено в Закарпатской области Днем траура по погибшим воинам 128 отдельной горно-штурмовой бригады (Закарпатский легион), в храмах всех конфессий одновременно служат молебны, на административных зданиях органов государственной власти, госпредприятиях, учреждениях и организациях приспущены флаги.

Представители местных властей вместе с жителями области посетили храм и помолились за упокой защитников.

– Вместе с коллегами посетили Ужгородский Крестовоздвиженский греко-католический кафедральный собор, где зажгли свечи памяти, совместно с общиной помолились за души защитников, погибших в борьбе за независимость, и за наших воинов, которые сейчас на линии столкновения ведут бои с россиянами, – сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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