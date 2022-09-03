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Факты / Украина / Общество

Центр противодействия дезинформации опроверг три основных фейка о “тревожном рюкзаке” ребенка

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Школа_канікули_діти
Фото: Depositphotos

Центр противодействия дезинформации рассказал об основных фейках относительно “тревожного рюкзака” ребенка.

Фейк №1. Рюкзак для укрытия нужно собирать только детям, которые учатся в школе.

Правда. Если ребенок будет учиться офлайн, посещать садик и различные кружки во время возможной эвакуации или спуска в укрытие, он должен брать с собой рюкзак.

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Фейк №2. Главное, чтобы у ученика в портфеле был смартфон. Все остальное есть в школе.

Правда. Родителям нужно позаботиться, чтобы в рюкзаке ребенка обязательно были вещи, обеспечивающие жизнедеятельность ребенка в случае завала укрытия, а именно:

  • индивидуальный набор лекарств при наличии хронической болезни ребенка;
  • бутылка воды;
  • питательные батончики и снеки;
  • заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);
  • телефон (по возможности), зарядное устройство, павербанк;
  • комплект сменного белья и одежды;
  • любимая игрушка или вещь.

Фейк №3. Школа должна обеспечить детей рюкзаками со всем необходимым.

Правда. Это обязанность родителей, а учебное заведение заранее готовит запас пищи, воды, средств гигиены, одеял, фонариков, универсальных аптечек.

— Все остальное (еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.п.) должно заранее подготовить и обеспечить учебное заведение. Так что пообщайтесь с представителем заведения и уточните наличие необходимых предметов, — говорится в сообщении Патрульной полиции Украины.

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Источник: Центр противодействия дезинформации

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