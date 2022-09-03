Сентябрь, 03 в 18:52

Центр противодействия дезинформации рассказал об основных фейках относительно “тревожного рюкзака” ребенка.

Фейк №1. Рюкзак для укрытия нужно собирать только детям, которые учатся в школе.

Правда. Если ребенок будет учиться офлайн, посещать садик и различные кружки во время возможной эвакуации или спуска в укрытие, он должен брать с собой рюкзак.

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Фейк №2. Главное, чтобы у ученика в портфеле был смартфон. Все остальное есть в школе.

Правда. Родителям нужно позаботиться, чтобы в рюкзаке ребенка обязательно были вещи, обеспечивающие жизнедеятельность ребенка в случае завала укрытия, а именно:

индивидуальный набор лекарств при наличии хронической болезни ребенка;

бутылка воды;

питательные батончики и снеки;

заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности), зарядное устройство, павербанк;

комплект сменного белья и одежды;

любимая игрушка или вещь.

Фейк №3. Школа должна обеспечить детей рюкзаками со всем необходимым.

Правда. Это обязанность родителей, а учебное заведение заранее готовит запас пищи, воды, средств гигиены, одеял, фонариков, универсальных аптечек.

— Все остальное (еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.п.) должно заранее подготовить и обеспечить учебное заведение. Так что пообщайтесь с представителем заведения и уточните наличие необходимых предметов, — говорится в сообщении Патрульной полиции Украины.

Источник: Центр противодействия дезинформации