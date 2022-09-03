Сентябрь, 03 в 17:58

Самым быстрым способом вернуть питьевую воду в краны николаевцев является деоккупация Херсонской области, но сейчас проводится консультация с экспертами по поводу того, как это сделать другим способом.

Об этом в интервью рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он напомнил, что из-за технических неисправностей не удастся смешивать техническую воду с водой из скважин, когда будет запущено отопление. Пока это вопрос на экспертизе международных партнеров Украины, проводятся консультации.

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— К сожалению, тот дебет воды, на который мы рассчитывали по старым данным, которые у нас были – он не подтвердился, воды вдвое меньше, ее нет, с качеством есть проблемы. Поэтому, чтобы уравнять воду, подмешивать нет возможности. И сейчас порывов в 3-5 раз больше, чем при воде, которая менее соленая, — говорит глава области.

По его словам, вопрос воды в Николаевской области является сложным, а самым быстрым решением является деоккупация Херсонской области и восстановление водопровода из Днепра.

– Но этот вопрос лежит в технической плоскости. Если идти по системе обратных осмосов и забора соленой воды, там есть дополнительные затраты. Осмос половину воды сбрасывает отфильтрованной. То есть количество воды нужно увеличить вдвое, чем то, что Николаев использует. Кроме того, есть потери самой сети. Используемые фильтры это расходники, мы их выбрасываем, их надо менять. То есть вырастет цена за воду до такого уровня, что люди могут сказать: “Не нужно нам такой питьевой воды”. Это вопрос трудный и комплексный, мы с ним работаем, — объяснил он.

При этом Виталий Ким говорит, что сейчас собственной добычи питьевой воды для николаевцев больше, чем есть нужда у города.

По мнению главы Николаевской ОВА, вода могла подорожать из-за проблем с логистикой, а очереди за водой могут быть вызваны человеческим фактором.

– Есть такое, что люди просто ждут, приходят заранее и ждут. У каждого есть свои планы, вы должны понимать. Поэтому логистика работает, мы развозим воду, очереди снизились. Но бывает всякое. Если один человек простоял в очереди – это не проблема всего города, – говорит он.

Виталий Ким также пояснил, что людям, живущим у линии столкновения, в частности, на Херсонщине, не стоит запасаться провизией и водой, а лучше эвакуироваться с этой территории.

— Лучшее – это вообще уехать куда-нибудь оттуда. А если нет возможности – я о временно оккупированных территориях – нужно запастись водой и едой, чтобы продержаться, пока ВСУ освободят территории, — сказал глава Николаевской области.

Напомним, еще в середине апреля Николаев остался без центрального водоснабжения. Водопровод, которым город получал воду из Днепра, был поврежден в результате российского вторжения, а его ремонт осложнен регулярными боевыми действиями и обстрелами оккупантов. Впоследствии воду восстановили, но ее качество остается далеким от нормального.