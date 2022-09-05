Сентябрь, 05 в 12:35

Осень только началась, однако уже в следующие три дня в Украине ожидаются первые заморозки.

В ГСЧС предупреждают, что ночью 6-8 сентября везде, кроме Закарпатья и южных регионов, на поверхности почвы заморозки от 0 до -5 градусов – это I уровень опасности (желтый).

В эти дни в северо-восточных и восточных областях в воздухе 0, -3 (II уровень опасности — оранжевый).

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В Киевской области с 6 по 8 сентября в ночное время суток на поверхности почвы также заморозки 0, -5.

Ранее синоптики Укргидрометцентра предупреждали о похолодании в начале сентября в Украине, температура воздуха снизится на 3-7 градусов.