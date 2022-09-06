Говорил 23 февраля об угрозах, но их не восприняли всерьез: почему прогнозам Буданова не поверили

Сентябрь, 05 в 22:01

В здании Офиса президента Украины 23 февраля руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов озвучил прогноз о том, что российская армия может начать войну за пределами Донбасса.

На встрече были одни из самых богатых людей Украины, владельцы бизнеса и топ-менеджеры известных компаний. Однако они не поверили словам главы ГУР Минобороны, поскольку им показалось, что “президент Владимир Зеленский и команда не очень слушают Буданова”.

Об этом говорится в материале Три самых длинных дня февраля. Как началась большая война, в которую никто не верил. Авторы материала отмечают, что через полтора дня стало известно, что его выступление за день до полномасштабного вторжения России было одним из важнейших.

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— Буданов вытащил из своих бумаг карту и со спокойным, углубленным в себя выражением лица начал рассказывать вещи, от которых у присутствующих должна была кровь застыть в жилах: россияне могут начать войну за пределами Донбасса, под угрозой Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, россияне могут попытаться зайти из Чернобыля, — говорится в материале.

Один из участников встречи отметил, что руководитель ГУР Буданов тогда рассказывал ужасные вещи. Однако другие представители украинских властей не восприняли его слова серьезно из-за атмосферы встречи.

– Буданов рассказывал страшные вещи. Но из-за того, что другие топы власти как-то едва ли не раздраженно реагировали на то, что он говорил, то и другие не воспринимали его серьезно. Знаете, такое отношение к заявлениям Кирилла было, как к младшему брату, — рассказал один из присутствующих на встрече 23 февраля.

Авторы материала во время общения с Будановым спросили, почему он во время встречи не рассказал данные разведки о намерениях российского диктатора Владимира Путина.