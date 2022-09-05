Сентябрь, 05 в 12:10

На территории Украины продолжается военное положение, поэтому военнообязанные мужчины продолжают получать повестки.

Поскольку в Украине предусмотрено повторное вручение повестки, мужчины могут получить документ во второй раз.

В каких случаях мужчины могут получить повторную повестку на службу — далее в материале Фактов ICTV.

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После наказания

Дело в том, что в Украине предусмотрена ответственность за неявку по вызову в территориальный центр комплектования в назначенное время.

Мужчинам, получившим повестку, но не явившимся в военкомат, грозит ответственность в виде штрафа 3 400-5 100 грн с последующей доставкой лица в ТЦК.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины устанавливает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

В частности, уклоняющимся грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

— Однако даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации, — говорит юрист.

То есть, даже если мужчина отбыл наказание за уклонение от призыва на военную службу, он все равно может получить повестку повторно.

Если лицо не получило первую повестку

Если по определенным причинам представители военкомата не смогли отдать повестку военнообязанному, документ могут направить повторно для вручения.

— Повторные повестки могут направляться, если лицо при определенных обстоятельствах ее не получило. Повторную повестку могут направить как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе, – отметил юрист.

Кстати, повторную повестку могут вручить и на улице.

Поскольку в Украине не существует единого реестра с информацией о воинском учете, могут случаться случаи, когда мужчина получит повторную повестку на блокпосте, на работе или учебе.

После распоряжения

Известно, что в Украине есть четыре вида повесток — для уточнения учетных данных, для прохождения ВЛК, на призыв в армию и мобилизационное распоряжение.

Именно последний случай предусматривает отправление лица на службу во время военного положения.

В данном случае, лицо получает даже не вторую, а четвертую повестку. То есть этот процесс происходит постепенно.

Сперва приходит повестка для уточнения данных лица, затем — прохождения медкомиссии.

Только потом лицо может получить повестку-мобилизационное распоряжение, в которой будет сообщено место и дату, куда военнообязанный должен явиться для отправки на службу.

По истечении срока отсрочки

С введением военного положения и объявлением всеобщей мобилизации в Украине многие предприятия осознали необходимость сохранения собственного персонала на рабочих местах.

Такая возможность гарантирована законом и предполагает, что отдельные предприятия могут забронировать определенных работников на срок до шести месяцев, которые не будут мобилизованы и смогут продолжить работу.

Соответственно, по истечении срока бронирования, работникам могут приходить повестки на службу.

Такая же ситуация касается и тех, кто имеет отсрочку от службы по состоянию здоровья.

То есть все военнообязанные мужчины, которые по любым причинам имеют отсрочку от призыва, могут получить повторные повестки по истечении срока.