Сентябрь, 05 в 12:33

Киев накрыл едкий дым в результате ликвидации возгорания торфа. Он продержится в городе в течение двух дней.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

— Задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, – отметили в КГГА.

Сервис IqAir также предупреждает, что состояние воздуха в Киеве вредно для уязвимых групп, а концентрация вредных веществ превышает норму в 25,2 раза.

Сейчас смотрят

Кроме того, Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире. Индекс качества воздуха в столице по состоянию на 11:45 составляет 187.

Далее лидирует в рейтинге Богота (Колумбия) с индексом качества воздуха 153, а затем – Кувейт (134).

В ГСЧС уже отметила, что сейчас идет ликвидация возгорания:

вблизи села Сосновка Вышгородского района;

вблизи села Первое Мая Броварского района.

В КГГА рекомендуют закрыть окна и по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии включите системы кондиционирования и очистки воздуха. Кроме этого, советуют пить много воды и делать влажную уборку.

Напомним, что в Киевской области спасатели тушат торфяные пожары. В ГСЧС говорят, горение торфяников – это сезонное явление, и убеждают, что ситуация под контролем.

Источник: КГГА, IqAir