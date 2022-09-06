Сентябрь, 06 в 15:37

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается освободить от всеобщей мобилизации еще две категории мужчин: тренеров и воспитателей детсадов.

Речь идет о документе № 7726, зарегистрированном нардепами от Слуги народа. Он сейчас прорабатывается в комитете.

Законопроектом вносятся изменения в ст. 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации. Расширяется список категорий граждан, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Нардепы предлагают включить в список:

• педагогических сотрудников, работающих в детсадах (дошкольных учебных заведениях);

• тренеров учреждений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности.

Главные условия для освобождения от призыва – работа в детсадах или в учреждениях физической культуры и спорта по основному месту работы по меньшей мере на 0,75 ставки.

Как отмечается в пояснительной записке, работников детсадов и тренеров предлагают освободить от мобилизации из-за нехватки этих кадров в Украине.

– Даже в мирное время у многих таких учреждений есть проблемы с заполнением педагогически-преподавательских вакансий, а когда большая часть наших сограждан вынуждена была выехать за границу в качестве беженцев, эти кадровые проблемы обострились. Поэтому выглядит логичным и целесообразным включить названные педагогически-преподавательские категории в число тех, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, — говорится в записке.

Законопроект также предлагает, чтобы мобилизованные военнослужащие, не подлежащие призыву, имели возможность по собственному желанию уволиться с военной службы.

Как известно, военное положение в Украине продлено до 21 ноября 2022 года. Кроме того, продлены сроки общей мобилизации с 23 августа на 90 суток.

В июле Верховная Рада поддержала отсрочку от призыва педагогов и ученых. Кроме того, в Украине не будут призывать людей, потерявших близких родственников в результате полномасштабной войны.