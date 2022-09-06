Сентябрь, 06 в 17:33

С 1 октября 2022 года женщины ряда специальностей должны стать на воинский учет. Это предусматривает приказ №35 Министерства обороны.

Сейчас в нем 14 специальностей. Но недавно в Минобороны объяснили, что в Украине не планируют с 1 октября ставить на воинский учет всех женщин, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей.

Все потому, что Вооруженные силы сейчас нуждаются в специалистах только некоторых профессий.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью Маше Ефросининой рассказала, что нужно знать о воинском учете женщин в Украине с 1 октября.

Нужно ли становиться на воинский учет?

Прежде всего Анна Маляр подчеркнула, что с 1 октября не надо никуда бежать. Ведь у Генштаба на сегодняшний день нет необходимости увеличивать количество женщин, которые состоят на учете.

Именно поэтому есть публичная официальная позиция, которая заключается в том, чтобы эта процедура проходила добровольно, а не в обязательном порядке.

Маляр настаивает, что вопрос нужно решить системно. Для этого Генштаб и Минобороны предлагают внести соответствующие изменения в закон, где указать, что женщин могут брать на воинский учет, но по желанию, то есть добровольно.

Эти поправки должны принять народные депутаты. Если же они этого не сделают до 1 октября, то, по словам Маляр, у Минобороны есть план Б.

Он заключается в том, что, как и в прошлом году, обязательный воинский учет женщин будет отсрочен еще на год, чтобы найти механизм, как сделать процедуру добровольной.

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Что означает понятие стать на учет?

Анна Маляр объяснила, что взятие женщин на учет, как и мужчин, вообще не означает, что их мобилизуют и заберут в армию.

Это делают для того, чтобы территориальные центры комплектования (военкоматы) могли знать, сколько людей и каких специальностей есть на учете, и кого из них можно мобилизовать в случае необходимости.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что сегодня даже те женщины, которые служат в армии по контракту, попадают на фронт только добровольно.

Что со списком специальностей?

По словам Маляр, Генштаб хочет сократить список специальностей женщин, которым будут предлагать добровольно становиться на учет.

Сейчас таких позиций 14, но их предлагают сделать три, среди которых будут определенные медицинские специальности, радиоэлектроника и специальности, связанные с приготовлением пищи.

Что делать женщинам с детьми?

Заместитель министра обороны объяснила: если удастся внести изменения и взятие на учет будет добровольным, тогда не имеет значения, есть у женщины дети или нет.

Если же изменений не будет, Минобороны будет действовать по плану Б, то есть отсрочит еще на год обязательное взятие женщин на учет.

Какова ситуация с пересечением границы?

Анна Маляр уверила, что независимо от того, успеют ли внести изменения в закон, или его действие просто отсрочат, с 1 октября никаких изменений, связанных с пересечением границы, для женщин не будет.

Сколько украинок добровольно ушли на фронт?

По информации заместителя министра обороны, на переднем крае фронта находится около 5 тыс. женщин. В целом в ВСУ служат около 30 тыс.

Анна Маляр добавила, что, по словам командиров, к женщинам на фронте относятся очень бережно.