Сентябрь, 06 в 18:26

Если произошло горе, и кто-то из ваших родных умер за пределами Украины, вам нужно владеть информацией, куда именно нужно обращаться, чтобы получить все необходимые документы.

Что нужно для получения свидетельства о смерти, если человек умер за границей – читайте в материале Фактов ICTV.

Как оформить свидетельство о смерти, если человек умер за границей

1. Прежде всего вам нужно позвонить в украинское консульство той страны, где человек умер, и попросить, чтобы консульство зарегистрировало в их реестре факт смерти.

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2. После этого вам необходимо установить контакт с моргом, в котором делают экспертизу тела умершего.

3. Когда в консульстве зарегистрируют факт смерти и сопоставят все необходимые документы, вам могут выдать свидетельство о смерти. Однако эта процедура достаточно сложная.

Для того, чтобы оформить все необходимые документы и разрешения на вывоз тела, может понадобиться около недели. Поэтому большинство людей обращаются за помощью в специализированные похоронные службы и агентства, помогающие получить свидетельство о смерти и транспортировать тело в Украину. Все они находятся в свободном доступе в интернете.

Держите список документов, которые могут потребоваться при транспортировке тела:

Свидетельство о смерти.

Санитарная справка, которая выдается в той стране, где умер человек.

Обязательная справка о бальзамировании (ее выдает организация, проводившая процедуру).

Справка о запайке гроба (выдает судмедэксперт).

Разрешение от Украины на перемещение тела через границу (выдает наше посольство в той стране, в которой умер человек).

Как транспортируется тело умершего

В герметично закрытом металлическом гробу.

Прах в запечатываемой урне (если умершего кремировали).

Все документы, если нужно, следует перевести и заверить перевод у нотариуса. Заполнение таможенной декларации производится уже на границе. В ней нужно указать Урна с прахом. Погребение происходит исключительно по законам страны, в которой человека хоронят.