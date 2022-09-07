Как на временно оккупированных территориях оформить пенсию — пошаговая инструкция
Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, имеют возможность оформить пенсию по возрасту онлайн.
Как на ВОТ оформить пенсию онлайн — смотрите в материале Фактов ICTV.
Пенсия по возрасту
Если вы достигли 60-летнего возраста в 2022 году и имеете не менее 29 лет страхового стажа – вы получили право на пенсию по возрасту.
За ее назначением можно обращаться в любое время, но:
- если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
- если обращение за пенсией будет позже чем за три месяца, в таком случае пенсию назначат с даты обращения за ней.
Оформление пенсии онлайн на ВОТ
Как отмечают в самом Пенсионном фонде, заявление на назначение пенсии подается лично, либо через личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.
Поскольку посетить органы ПФУ украинцы с ВОТ не имеют возможности, они могут воспользоваться специальным электронным порталом Пенсионного фонда.
Чтобы подать заявление на оформление пенсии по возрасту, необходимо:
- Войдите в личный кабинет на Электронном портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
- Найдите и выберите пункт Все услуги — Заявление на назначение пенсии.
- Заполните необходимые поля заявления — укажите персональные, адресные и контактные данные, документы, удостоверяющие личность.
- Ответьте на вопросы в анкете и загрузите скан-копии необходимых документов.
- На экране появится сформированное заявление, внимательно просмотрите его.
- Если все данные указаны верно, подпишите заявление КЭП и отправьте в ПФУ.
Результаты обработки обращения будут отображены в личном кабинете во вкладке Мои сообщения.
Необходимые документы
Чтобы получить пенсию по возрасту, вы должны предоставить скан-копии:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об очном обучении, военный билет);
- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по желанию);
- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);
- фотография для пенсионного удостоверения;
- свидетельство о браке — предоставляют женщины в случае смены фамилии.