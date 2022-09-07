Сентябрь, 07 в 15:41

Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, имеют возможность оформить пенсию по возрасту онлайн.

Как на ВОТ оформить пенсию онлайн — смотрите в материале Фактов ICTV.

Пенсия по возрасту

Если вы достигли 60-летнего возраста в 2022 году и имеете не менее 29 лет страхового стажа – вы получили право на пенсию по возрасту.

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За ее назначением можно обращаться в любое время, но:

если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста; если обращение за пенсией будет позже чем за три месяца, в таком случае пенсию назначат с даты обращения за ней.

Оформление пенсии онлайн на ВОТ

Как отмечают в самом Пенсионном фонде, заявление на назначение пенсии подается лично, либо через личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.

Поскольку посетить органы ПФУ украинцы с ВОТ не имеют возможности, они могут воспользоваться специальным электронным порталом Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на оформление пенсии по возрасту, необходимо:

Войдите в личный кабинет на Электронном портале Найдите и выберите пункт Все услуги — Заявление на назначение пенсии. Заполните необходимые поля заявления — укажите персональные, адресные и контактные данные, документы, удостоверяющие личность. Ответьте на вопросы в анкете и загрузите скан-копии необходимых документов. На экране появится сформированное заявление, внимательно просмотрите его. Если все данные указаны верно, подпишите заявление КЭП и отправьте в ПФУ.

Результаты обработки обращения будут отображены в личном кабинете во вкладке Мои сообщения.

Необходимые документы

Чтобы получить пенсию по возрасту, вы должны предоставить скан-копии: