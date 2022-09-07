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Факты / Украина / Общество

Как на временно оккупированных территориях оформить пенсию — пошаговая инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как на временно оккупированных территориях оформить пенсию — пошаговая инструкция
Фото: Depositphotos

Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, имеют возможность оформить пенсию по возрасту онлайн.

Как на ВОТ оформить пенсию онлайн — смотрите в материале Фактов ICTV.

Пенсия по возрасту

Если вы достигли 60-летнего возраста в 2022 году и имеете не менее 29 лет страхового стажа – вы получили право на пенсию по возрасту.

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За ее назначением можно обращаться в любое время, но:

  • если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
  • если обращение за пенсией будет позже чем за три месяца, в таком случае пенсию назначат с даты обращения за ней.

Оформление пенсии онлайн на ВОТ

Как отмечают в самом Пенсионном фонде, заявление на назначение пенсии подается лично, либо через личный кабинет на веб-портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.

Поскольку посетить органы ПФУ украинцы с ВОТ не имеют возможности, они могут воспользоваться специальным электронным порталом Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на оформление пенсии по возрасту, необходимо:

  1. Войдите в личный кабинет на Электронном портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
  2. Найдите и выберите пункт Все услуги — Заявление на назначение пенсии.
  3. Заполните необходимые поля заявления — укажите персональные, адресные и контактные данные, документы, удостоверяющие личность.
  4. Ответьте на вопросы в анкете и загрузите скан-копии необходимых документов.
  5. На экране появится сформированное заявление, внимательно просмотрите его.
  6. Если все данные указаны верно, подпишите заявление КЭП и отправьте в ПФУ.

Результаты обработки обращения будут отображены в личном кабинете во вкладке Мои сообщения.

Необходимые документы

Чтобы получить пенсию по возрасту, вы должны предоставить скан-копии:

  • паспорта;
  • идентификационного кода;
  • документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об очном обучении, военный билет);
  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 года (по желанию);
  • реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);
  • фотография для пенсионного удостоверения;
  • свидетельство о браке — предоставляют женщины в случае смены фамилии.
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