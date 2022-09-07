Жители Закарпатья за убежище ВПЛ получат 4 тыс. грн разовой помощи

Сентябрь, 07 в 12:04

Единоразовую помощь в размере 4 тыс. грн получат жители Закарпатской области, которые в сентябре или октябре бесплатно приютят вынужденных переселенцев минимум на месяц.

Эти средства предоставляются из областного бюджета в рамках региональной программы Забота, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Накануне правительство при содействии Минреинтеграции заключило обновленный меморандум с Обществом Красного Креста Украины, что позволит увеличить компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в рамках программы Убежища.

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С 1 октября владельцы жилья, приютившие ВПЛ, будут получать 900 грн вместо 450 грн за каждого человека в месяц.