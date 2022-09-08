Сентябрь, 08 в 16:44

Готовясь к тяжелой зиме и холодному отопительному сезону, украинцы начали скупать обогреватели, генераторы и котлы.

Спрос увеличился в десятки раз, поэтому сегодня обогреватели в дефиците. Как и чем можно заменить электронный обогреватель — далее в материале Фактов ICTV.

Как согреться дома без обогревателя

Если купить электронный обогреватель вы не успели, а дома у вас довольно прохладно, есть несколько действенных средств, которые помогут согреться:

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Устройте себе теплую ванну для ног — перелейте в таз нагретую воду и погрузите туда ноги. За 5-10 минут ваш организм полностью согреется. Когда вода начнет холодеть, на ноги следует одеть шерстяные носки.

— перелейте в таз нагретую воду и погрузите туда ноги. За 5-10 минут ваш организм полностью согреется. Когда вода начнет холодеть, на ноги следует одеть шерстяные носки. Теплые вещи — просмотрите свою домашнюю одежду, если она недостаточно теплая, следует купить новую. В этом году к зиме стоит готовиться серьезно, поэтому выберите себе теплые штаны, носки, кофту, махровый халат и термобелье.

— просмотрите свою домашнюю одежду, если она недостаточно теплая, следует купить новую. В этом году к зиме стоит готовиться серьезно, поэтому выберите себе теплые штаны, носки, кофту, махровый халат и термобелье. Горячий чай и еда — сытный горячий обед поможет вам согреться. Также обратите внимание на орехи — они содержат полезные жиры, помогающие организму регулировать температуру.

— сытный горячий обед поможет вам согреться. Также обратите внимание на орехи — они содержат полезные жиры, помогающие организму регулировать температуру. Самодельная грелка – наберите в бутылку горячей воды и положите ее себе под ноги или спину.

Чем заменить обогреватель

Электрические тапочки для дома

Это специальный прибор для нагрева ног, который имеет вид привычных домашних тапочек или мягкой грелки.

Принцип работы прост — надеваете тапочки или засовываете ноги в грелку и подключаете прибор к питанию через USB.

Грелка, размещенная внутри тапочек, нагревается, даря вашим ногам ощущение тепла и комфорта.

Стоят такие грелки по разному — от 400 грн до 2 тыс. грн. Приобрести такой товар можно в интернет-магазинах.

Электропростыни

Это довольно удобный и безопасный способ согреться в холодный вечер. Внутри электрической простыни находятся тонкие, плоские элементы нагрева, изолированные друг от друга.

С помощью переключателя можно самостоятельно выбирать режим обогрева спального места — минимальный (до 40С), средний (50-60С) или максимальный (75 С°).

Кроме того, такую простынь можно стирать. Для такого случая предусмотрен съемный кабель.

Качественные электропростыни имеют систему автоматического выключения. При достижении максимальной или выставленной температуры, нагреватель самостоятельно отключается.

Эта функция не допускает возможность перегрева человека. Благодаря системе автоматического выключения, на электропростыни можно засыпать и не беспокоиться о своей безопасности.

Стоят такие приборы для обогрева от 700 до 6 тыс. грн.

Ковер с подогревом

На вид это обычный коврик, который обладает способностью нагреваться. Такое устройство удобно стелить под ноги, чтобы не замерзать в прохладные дни.

Электроковрик применяется:

для обогрева ног;

как мобильный теплый пол;

как обычная электрическая грелка;

как коврик для сушки обуви.

Основные преимущества такого ковра — безопасный нагревательный элемент, плавная регулировка нагрева, защита от перегрева.

Купить такой коврик можно от 500 грн до 2 тыс. грн.

Также можете обратить свое внимание на электрогрелки. Сегодня они имеют множество вариаций — их можно надевать как пояс, держать в руках, подкладывать под спину или ноги.

Электрические грелки — хороший способ согреться зимой, кроме того, они имеют доступные цены (от 300 до 2 тыс. грн).