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Факты / Україна / Общество

Маляр объяснила, когда военные получат выплаты за участие в боевых действиях за август

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
український військовий біля HIMARS

Общий объем денежных выплат украинским военным за август составит около 72 млрд грн.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что Минобороны уже профинансировало военным частям 100% средств ежемесячного денежного обеспечения, имея в виду должностные оклады и надбавки за звание и выслугу лет.

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Также перечислено 100% дополнительной выплаты за военную службу во время военного положения (30 тыс. грн).

— Выплаты за непосредственное участие в боевых действиях – это 100 тыс., будут профинансированы по плану во второй половине сентября, когда будут обработаны сведения от воинских частей, – сообщила Маляр.

Замминистра добавила, что параллельно осуществляются выплаты семьям погибших украинских защитников. Это происходит сразу после того, как семьям предоставляют пакеты документов.

Маляр подчеркнула, что ситуация с финансированием украинских защитников стабильная.

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Накануне, 7 сентября, в Минобороны сообщили, что отсрочили сроки взятия женщин соответствующих профессий и специальностей на военный учет до 1 октября 2023 года.

По словам Анны Маляр, с 1 октября нет никаких запретов на выезд женщин за границу.

Источник: Военное телевидение Украины

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