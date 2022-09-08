Сентябрь, 08 в 12:50

При пересечении границы сотрудники таможенного контроля проверяют личные вещи и багаж украинцев, которые отправляются за границу.

Соответственно, существует перечень вещей, которые запрещено перевозить.

Что нельзя перевозить через границу и на какие вещи нужно оформлять специальное разрешение — узнавали Факты ICTV.

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Какие вещи нельзя перевозить

Стоит отметить, что все вещи, которые вы перевезете через границу, будут иметь статус Временно ввезенных. То есть они должны покинуть страну вместе с владельцем.

Личные вещи, разрешенные для ввоза, не будут подлежать обложению пошлиной, если их стоимость не превышает:

для лиц до 15 лет — €150;

для лиц старше 15 лет — €300;

при авиаперелете — €430.

Пища

Категорически запрещено перевозить мясные продукты, а также молоко и молочку.

Это достаточно широкие номенклатуры товара, включающие:

колбасы, сосиски, сало;

сыры, кисломолочные товары, творог;

свежее мясо / молоко.

Также нельзя ввозить большое количество фруктов и овощей, а также саженцы, семена и срезанные растения.

Существуют также ограничения на ввоз морской продукции и рыбы. Разрешено перевозить до 20 кг такой продукции или 1 рыбину, если ее вес равен 20 кг и более.

На редкие виды морепродуктов вводятся определенные ограничительной меры, например, чтобы перевести больше 125 г осетровой икры, нужно иметь специальное разрешение.

Алкоголь

Только путешественник, достигший 21-летнего возраста, может провозить табак и алкоголь через границу.

Наземным транспортом можно провозить:

крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);

напитки крепостью менее 22,3% об. — до 2 литров на человека;

пиво (до 16 л);

вино (кроме игристого — до 4 л);

две открытые пачки сигарет (можно также взять две закрытые);

сигары (не более 10 шт);

жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).

Больше перевозить через границу запрещено.

Лекарства

Запрещено перевозить:

препараты с наркотическими, психотропными веществами, которые не предназначены для медицинского применения;

сильнодействующие лекарственные препараты — лишь с назначением или рецептом от врача;

лекарства, объемы которых больше 500 мл.

Что еще запрещено

Строго запрещено перевозить через границу:

любое холодное и пневматическое оружие;

огнестрельное оружие и аксессуары к нему;

газовые баллончики и взрывчатые вещества;

более одной единицы бытовой техники;

животных и растения исчезающих видов, а также минералы, которые считаются народным достоянием;

яды и ядовитые вещества;

наркотические и психотропные вещества;

взрывчатые вещества и приспособления;

токсичные вещества;

культурные достопримечательности без разрешения;

технику с порнографическими материалами или программным обеспечением без лицензии;

любые материалы, призывающие к насилию или расизму.

На какие товары нужно делать специальное разрешение

Провозить охотничье оружие вы сможете, только задекларировав его и получив специальное разрешение от соответствующего государственного органа.

Чтобы перевезти животное или растение исчезающего вида через границу, нужно оформлять специальный сертификат с разрешением CITES.

Если вы провозите технику (особенно бытовую), более одной единицы, ее следует задекларировать, чтобы при выезде из страны не возникло проблем с налогообложением.

Декларирование подтверждает, что техника, которую вы провозите, не куплена в ЕС и за нее не нужно платить НДС.

Также нужно будет оформлять специальные разрешения на вывоз редких памятников культуры, на дорогие рыбные продукты и тому подобное.

Кроме этого, если вы решили выехать на собственном авто в одну из стран, которая является членом международной системы автомобильного страхования Green card, вы обязательно должны иметь страховой полис на свое авто.