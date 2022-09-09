Сентябрь, 09 в 14:18

На деоккупированных территориях Харьковской области начнут возобновлять деятельность украинских органов власти, полиции, экстренных служб и готовить города и села к зиме.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

— У нас будет очень большое количество работы по восстановлению органов государственной власти на деоккупированных территориях, национальной полиции, подразделений ГСЧС, скорой помощи, потому что наши люди должны получать самые современные украинские услуги и восстанавливать свою жизнь даже в таких очень сложных условиях. И должны подготовить населенные пункты к зимнему отопительному сезону, — отметил он.

По словам Синегубова, в деоккупированных населенных пунктах продолжается зачистка, но в ближайшее время планируется начать восстановление инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону.

Сейчас смотрят

Также глава ОВА добавил, что в последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области, поэтому призвал жителей быть максимально осторожными.

Он считает, что активизация российских оккупантов связана с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают большое количество населенных пунктов в области.

Напомним, что в ночь на 9 сентября захватчики обстреляли Харьков. В результате повреждено одно из высших учебных заведений.

Фото: Олег Синегубов